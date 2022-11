Le coach croate surpris du niveau actuel des Diables rouges: "Je m'attends à ce qu'ils jouent mieux jeudi"

Avant l'entraînement ouvert, dont seul Vida était asbsent, la conférence de presse a eu lieu. Et on a pu poser nos questions à Dalic. En voici les réponses.

Monsieur Dalic, félicitations pour votre victoire face au Canada. Cela doit vous donner beaucoup de confiance avant d’affronter une Belgique qui manque d’intensité.

”Merci. On sait que la Belgique reste une bonne équipe, qui était encore numéro 1 mondial il y a quelques mois. Elle possède un entraîneur du top et des joueurs du top. On a connu ce genre de situation difficile par le passé, mais il ne faut pas enterrer les Belges. On sait que le match de jeudi sera difficile pour les deux équipes. Je connais très bien les Diables, ils sont très expérimentés et peuvent nous poser des problèmes.”

Comme ils l’ont fait ces douze dernières années : la Croatie n’a plus battu la Belgique depuis 2010, en match amical.

”Mais je n’étais là que lors de la dernière confrontation, où nous avons perdu 1-0 à Bruxelles, en 2021. Si on a eu tant de mal à battre cette équipe durant de si nombreuses années, c’est tout simplement parce qu’elle a été très forte. Nous ne sommes pas les seuls qui ont eu des difficultés à jouer face à eux depuis 10 ans.”

Il y a un point commun entre la Croatie et la Belgique : on compare beaucoup la génération actuelle avec celle de 2018. Roberto Martinez a dit avant le Mondial que la Belgique était plus forte qu’en 2018. Certains joueurs n’étaient pas d’accord. Quel est votre avis ?

”J’ai du respect pour Roberto Martinez, donc je ne me permettrais pas de le contredire. Bien sûr, certains joueurs belges ont quatre ans de plus et il y a des jeunes à intégrer à bon escient. Ils doivent apporter leur énergie à l’équipe, qui a beaucoup d’expérience et de qualité.”

Vous avez été surpris par les performances des Diables depuis le début du Mondial ?

”Honnêtement ? Oui. Surtout face au Canada. Ils n’ont pas bien commencé le match du tout puis ils sont parvenus à gagner grâce au collectif. Face au Maroc, ils ont manqué quelques occasions et n’ont pas été heureux. Mais je m’attends à ce qu’ils jouent mieux que ça jeudi.”