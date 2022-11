Roberto Martinez répond aux critiques : “Je prends entre 20 et 25 décisions par jour, il peut arriver que je me trompe”

L’ambiance est mauvaise dans le vestiaire

Eden Hazard qui dit que les défenseurs sont très lents. Kevin De Bruyne qui explique que l’équipe est trop vieille. Jan Vertonghen qui se vexe et contre-attaque. On a entendu des déclarations inhabituelles dans ce groupe qui se connaît depuis si longtemps. “Mais c’est juste normal, répond Martinez. Il y a toujours des tensions, comme dans un couple. Ils ont perdu pour la première fois avec plus de deux buts d’écart et j’ai vu des garçons blessés. Ils fréquentent tous les plus grands vestiaires européens et ils ont chacun une grosse personnalité. Je peux comprendre tout ça. Mon job, c’est de garder la tête froide, d’analyser et de penser au match suivant. Si on bat la Croatie, on sera qualifié. Mon boulot sera de montrer à l’équipe qu’on peut le faire. Aujourd’hui, ils y croient à 60 %, demain à 70 % et ce sera 100 % jeudi, le jour du match. On peut améliorer l’ambiance grâce à différents moyens. On a notre psychologue Jef Brouwers qui travaille avec l’équipe à distance. La journée avec la famille a aussi fait du bien. Tout le monde a pu se relaxer. Là, on va reprendre un rythme normal jusqu’à jeudi, remettre de la normalité dans tout ce qui se passe et ce qui se dit.”

De Bruyne n’a pas envie d’être là

Une âme en peine. C’est l’impression que Kevin De Bruyne peut donner. Son langage corporel a toujours eu un côté nonchalant mais c’est différent, cette fois. Comme s’il avait envie de ne pas être là. Comme si Pep Guardiola lui manquait. “Non, je ne suis pas d’accord, s’étonne Martinez. Kevin a envie de jouer ce tournoi. Il n’a pas la peur de se blesser et il est juste concentré sur l’équipe nationale. Pas sur son club. Contre la Croatie, je pourrais l’utiliser dans un rôle différent. Il a déjà souvent changé de position avec moi. Contre le Maroc, il a fini comme numéro 6. Pourrait-il être dans le milieu à côté de Witsel jeudi ? Oui, c’est possible. Mais il ne faut pas résumer notre défaite à la prestation de Kevin. Si le football ne dépendait que d’un aspect pour savoir qui gagne et qui perd, mon job serait facile.”

Lukaku? C'est la grande question mais je ne pense pas qu'il serait prêt à jouer 90 minutes."

Batshuayi reçoit trop de crédit

On savait que Michy Batshuayi était la doublure de Romelu Lukaku. Mais l’attaquant de Fenerbahçe a terriblement déçu contre le Maroc, ratant presque toutes ses entreprises. Martinez n’aurait-il pas dû intervenir plus tôt ? “Michy est le seul joueur qui a marqué pour nous dans ce tournoi. Et marquer, c’est ce qu’il y a de plus difficile. On peut dire et écrire tout ce qu’on veut : quand quelqu’un marque, il réussit la chose la plus importante. Mais je ne veux pas trop parler des performances individuelles. Lukaku sera-t-il prêt à débuter jeudi ? C’est la grande question. Il n’a pas ressenti de réaction après le match. Le plan a toujours été de l’avoir prêt pour cette troisième rencontre. On est donc en avance. On verra comment ça se passe à l’entraînement les prochains jours. Mais si vous me demandez mon impression pour l’instant, c’est qu’il n’est pas encore capable de tenir 90 minutes.”

Onana n’aurait pas dû sortir

Même s’il a dit qu’il ne voulait pas trop parler individuellement des joueurs quand on lui a parlé de Batshuayi, Martinez a fait une exception pour Amadou Onana. C’est même lui qui a mis le sujet tout seul sur la table, en le complimentant. Mais n’aurait-il pas dû le laisser plus longtemps sur la pelouse malgré sa carte jaune ? “Non, le risque était trop grand vu la manière dont nous allions évoluer, avec plus d’espace à combler. Je trouve qu’Amadou a reçu trop facilement ses cartons contre le Canada et le Maroc mais ce serait malvenu de parler de l’arbitre. Je préfère retenir qu’il a fait quelque chose de fantastique. Sa prestation contre le Maroc était la meilleure performance des deux rencontres. Son impact était très important. On va devoir faire sans lui face aux Croates et il va nous manquer.”

Onana va nous manquer contre la Croatie. Sa performance était la meilleure depuis le début de notre tournoi."

Les changements n’étaient pas bons contre le Maroc

Voir Dries Mertens avant Leandro Trossard. Laisser Jérémy Doku sur le banc. Préférer Charles De Ketelaere en pointe à Loïs Openda. Plusieurs changements de Martinez ont surpris face au Maroc. Il a surtout accepté de détailler son choix en faveur de CDK. “Charles s’entraînait bien et son envie de se montrer était grande. C’est pour ça que je l’ai fait monter. Il est aussi polyvalent et c’était dans un coin de ma tête. Je savais que Romelu allait monter ensuite. Si j’avais choisi Loïs, on se serait alors retrouvé avec deux avants de pointe. Charles, lui, pouvait descendre d’un cran et jouer comme numéro 10. Avec deux pointes, ça n’aurait pas marché. Mais si vous me demandez si je fais des erreurs, oui, j’en fais. Je dois prendre entre 20 et 25 décisions par jour et il peut arriver parfois que je me trompe.”

La Croatie est trop forte pour cette Belgique

Martinez l’a répété de nombreuses fois : une victoire contre la Croatie et la Belgique sera en huitièmes de finale. Mais comment battre le vice-champion du monde, impressionnant face au Canada dimanche ? “Il faut avant tout retrouver notre joie de jouer. On est une équipe qui aime attaquer avec son talent mais on ne l’a pas fait. Il faut comprendre pourquoi. Peut-être qu’on pensait trop à la qualification et pas assez au match qu’on était en train de disputer. Je sais aussi qu’on grandit dans ce tournoi et qu’on aurait besoin des trois matchs pour être à notre niveau. Mon plan est déjà prêt pour la Croatie. On sait tous à quel point cette équipe est forte, avec un trio très costaud au milieu (Ndlr : Modric, Brozovic et Kovacic). Si tu veux gagner ce match, il faudra les stopper au milieu. Contre le Canada, la Croatie a sorti son meilleur match depuis son succès contre la France (0-1 en juin dernier).”