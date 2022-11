Roberto Martinez après la défaite des Diables rouges contre le Maroc : “Il y a des tensions dans le groupe”

”Hier, j’ai vu la peur de perdre sur les visages et c’est de ma responsabilité de trouver des solutions, de changer l’état d’esprit des joueurs”, débute Roberto Martinez. “Notre équipe est offensive et aime se créer des opportunités. On est parvenu à casser la première ligne de pressing du Maroc à plusieurs reprises, mais sans se procurer des grosses occasions. C’est pour ça que la joie n’était pas présente de notre côté dans cette partie. On ne parvient pas à développer tout notre potentiel en ce moment”, continue-t-il, avant d’assurer qu’il “sait quoi faire pour faire revenir la joie dans l’équipe” : “On a quelques jours devant nous. On a fait suffisamment de choses dans le premier match pour le gagner. On a mieux débuté contre le Maroc, on a eu de bons moments. Il y a plusieurs aspects sur lesquels nous n’étions pas prêts, ça doit redevenir le cas contre les Croates. C’est un peu notre finale dans ce Mondial. Je n’ai pas de regret sur ce match, je n’en ai jamais.”