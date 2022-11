Onana, suspendu face à la Croatie: «Déçu car j’ai souvent joué avec une carte jaune»

Il regrettait aussi le fait que l’arbitre ait été plus indulgent avec les Marocains. "Eden s’est fait faucher 1 000 fois mais ils n’ont rien reçu comme carton…"

Sorti à l’heure de jeu en même temps qu’Eden Hazard, justement, Onana a été préservé par Roberto Martinez. "On perdait le contrôle du jeu et il avait été averti. Il était exposé à une expulsion. Mais je suis satisfait de son match", disait le coach.

Mais le joueur, lui, était évidemment un peu déçu. "J’avais encore envie de jouer, car je me sentais bien. J’ai déjà joué de nombreuses fois avec un carton jaune dans ma vie, indiquait celui qui a n’a été exclu qu’à deux reprises dans sa carrière (une fois directement, une fois pour deux avertissements). Ce sont les choix du coach et je ne lui en veux pas."

Malgré la défaite, Onana n’a pas vu que du négatif dans la prestation des Diables. "On avait le contrôle en première période et le but marocain sort de nulle part. Sur un coup franc identique à celui qui a vu le VAR intervenir juste avant la mi-temps, mais Thibaut ne la voit pas venir. Ce but nous a mis un gros coup au moral, mais le niveau de jeu ne m’inquiète pas. Si on avait marqué, personne ne parlerait de nos difficultés à créer. Quand je regarde les statistiques, je ne suis pas inquiet."

Reste qu’il faudra mieux faire face aux Croates pour envisager une qualification pour les huitièmes de finale. Mais Onana sera suspendu. "Je serai le premier supporter de mes équipiers", termine-t-il.