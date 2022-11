Nacer Chadli: « Une victoire contre la Croatie et tout sera oublié »

S’agissant du match, son analyse est assez lucide et réaliste. "J’ai vu une belle équipe belge en première période, assure-t-il. Sans être ultra-dangereux, on s’est quand même créé l’une ou l’autre occasion. Mais en seconde période, le Maroc a pris l’ascendant. Ils nous ont bien bougés et leur victoire est méritée. Je suis content pour mon pays d’origine mais j’aurais préféré un nul car avec ça, les deux équipes auraient encore pu se qualifier."

Si Nacer Chadli valide le système prôné par Roberto Martinez, il valide ses remplacements… en partie. "Tout le monde s’est étonné que le coach sorte Eden Hazard à la 60e minute mais pas moi. J’aurais fait pareil. Eden faisait un bon match mais il ne fallait pas le brûler pour la suite. Or, dans un tournoi pareil, des fois, 5 ou 10 minutes de plus peuvent tout changer et vous casser ou blesser un joueur en forme. Idem pour Lukaku. Oui, on pourrait reprocher à Martinez de ne pas l’avoir fait monter plus tôt mais à quoi ça sert si c’est pour le blesser alors que Romelu vient à peine de reprendre ? Par contre, j’aurais laissé Onana plus longtemps parce que malgré sa jaune, il s’est calmé."

Mais est-ce jouable face à la Croatie, vice-championne du monde en titre et impressionnante face au Canada ? "Là, on est mal et on est tous pris par l’émotion, dit le sauveur de Rostov face au Japon en 2018. Mais, oui, je pense que mes copains peuvent le faire. Je n’ai pas envoyé de message à mes coéquipiers qui sont sur place parce qu’après un match, tu as envie d’être au calme et de rester seul. Je le ferai peut-être demain mais je peux vous assurer que quand tu perds un match de Coupe du monde, tu n’es pas bien. Cela dit, une victoire contre la Croatie et tout sera oublié. Et sur un match, cela reste jouable, totalement…"