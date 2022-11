Le vestiaire des Diables serait sous haute tension au Qatar: plusieurs joueurs « ne s’adressent plus la parole », selon l’Équipe

Le journal l’Équipe frappe fort et dévoile des informations étonnantes, au lendemain de la défaite des Diables face au Maroc. Ainsi, on peut lire dans le quotidien français que l’ambiance, au sein du vestiaire des Diables, n’est pas au beau fixe. "Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois ne se parlent plus depuis des années pour des raisons privées", écrit le quotidien français, qui va même plus loin. "Michy Batshuayi et Romelu Lukaku ne sont pas les meilleurs amis non plus. Eden Hazard et Leandro Trossard ne s’adressent pas la parole."