Disputes entre joueurs, remplaçants frustrés, Roberto Martinez agacé: le family day n'a pas effacé toutes les tensions chez les Diables rouges

Déjà dans les minutes après le match, les enfants de certains joueurs ont rejoint leur papa sur la pelouse pour les consoler. C’était le cas de Thomas Meunier et Dries Mertens. La famille d’Eden Hazard était également présente : elle lui a soufflé quelques mots encourageants depuis les tribunes. Après les interviews, le car a pris la direction du camp de base, situé au sud du pays.

L'épouse et les enfants d'Eden Hazard était présents au stade. ©VKA

Au barbecue, chaque joueur disposait d’une table pour sa famille et ses amis. L’ambiance était conviviale et sympa. Ce lundi, certains joueurs ont fait une balade sur la plage, d’autres ont joué avec leurs enfants dans la piscine. “J’espère que cette journée en famille a rendu de l’énergie aux joueurs”, disait Roberto Martinez à son point de presse.

Vertonghen s'en serait pris à De Bruyne et Hazard dans le vestiaire, Lukaku aurait dû séparer les protagonistes.

Mais entre-temps, les frictions entre certains joueurs n’ont évidemment pas disparu. Selon le journal L’Équipe, une vive altercation aurait eu lieu entre Jan Vertonghen et le duo Kevin De Bruyne – Eden Hazard dans le vestiaire après le match. Vertonghen leur aurait reproché d’avoir évoqué en public la lenteur des défenseurs centraux alors que lui, il les avait toujours défendus après un mauvais match ou quand ils ne jouaient pas en club.

Vertonghen était fort abattu et fâché après le match.

Une chose est sûre : De Bruyne ne s’est pas fait que des amis au Qatar. Son clash avec Toby Alderweireld pendant le match contre le Canada et sa phrase “On est trop vieux pour devenir champions du monde”, parue dans une interview du journal anglais The Guardian, n’ont pas fait plaisir à certains joueurs, dont Vertonghen. Devant le micro de Sporza, Vertonghen avait déclaré, après le match contre le Maroc : “Sans doute que l’attaque était aussi trop vieille.”

De Bruyne, lui, est frustré d’être entouré par des joueurs qui n’ont pas le niveau de ses coéquipiers à Manchester City. Et si KDB avait fait deux matchs exceptionnels, les autres auraient dû se taire. Mais De Bruyne a été décevant.

Encore selon L’Équipe, il y a d’autres frictions au sein du groupe : Michy Batshuayi et Romelu Lukaku ne seraient pas les meilleurs amis et les concurrents Eden Hazard et Leandro Trossard ne s’adresseraient plus la parole non plus.

Et puis, il y a évidemment les nombreux réservistes qui râlent de ne pas avoir reçu leur chance. Doku, Openda et Theate, pour ne citer qu’eux, estiment évidemment qu’ils auraient pu apporter quelque chose. Dendoncker, lui, ne doit pas avoir rigolé de s’être retrouvé sur le banc après avoir fait un match correct contre le Canada. Et il nous revient que même Roberto Martinez grogne. Il déplore que certains éléments de sa compo aient fuité dans les heures avant le match.

Bref : il faudra une victoire convaincante contre la Croatie pour aplanir la situation au sein de la famille des Diables.