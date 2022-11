Alex Teklak analyse le début de tournoi des Diables rouges : « Ils ne font rien pour mériter notre soutien »

Commençons peut-être par l’une des seules choses positives de la rencontre face au Maroc : la mise en place défensive des Belges. Peut-on souligner la lecture du jeu de Martinez sur le début de match ?

C’était une bonne idée de jouer comme ça contre le Maroc. La position des Belges a permis de repousser le Maroc dans son camp. On devinait les intentions de la Belgique avec la balle. C’était cohérent.

Mais il y avait un souci dans l’entrejeu à la relance…

Onana et Witsel jouaient un cran plus haut que d’habitude et assez proches l’un de l’autre. De Bruyne et Eden Hazard évoluaient derrière l’attaquant. Le Maroc évoluait en 4-1-4-1 avec un seul demi-défensif, Amrabat. Les zones faibles se trouvent autour de lui. Ce qui explique le positionnement de De Bruyne et Hazard dans les demi-espaces. Si les deux Belges avaient été trouvés, ils auraient mis les défenseurs marocains devant un dilemme : sortir et créer de l’espace dans leur dos ou ouvrir la possibilité à une frappe. Martinez voulait créer des décalages dans la défense.

OK, il y a une logique mais l’exécution laissait à désirer…

Pourtant, le Maroc nous a laissé la balle. Ce qui était idéal pour Vertonghen et Alderweireld. Onana et Wtsel devaient écarter les deux médians offensifs marocains pour que les défenseurs puissent joindre directement les deux joueurs plus avancés. Ils n’ont jamais réussi. Soit car ils ne voyaient pas l’espace assez vite soit car ils étaient trop lents dans leur vitesse d’exécution. Le plan n’a pas fonctionné. Sauf sur l’occasion de Batshuayi sur une passe de Thorgan Hazard. Les Belges sont aussi parfois passés en s’appuyant sur Meunier comme relais.

Les deux récupérateurs ont-ils fait ce qu’ils devaient ?

Witsel a commencé à se disperser au bout d’un moment. Il ne s’est pas caché, contrairement à ce qui a été dit, car il avait un rôle pour écarter le bloc adverse. Mais vu que les défenseurs n’ont pas osé appliquer le plan et prendre leurs responsabilités, il a dû changer d’idée.

Pensez-vous que les défenseurs n’avaient pas les qualités pour de telles relances ?

Non. C’est une question de timing dans la prise de décision. Cette lenteur était peut-être liée au stress, à la pression ou au manque de confiance et au mauvais positionnement à certains moments des joueurs devant eux. Martinez aurait dû intervenir. Leur demander d’aller plus vite ou mettre des joueurs capables de le faire. Puis, vu la place qu’ils avaient devant eux, ils devaient avoir le courage de conduire le ballon pour aspirer un adversaire et libérer des équipiers pour relancer.

Est-ce un problème tactique ou juste footballistique ?

La pression n’est pas simple à supporter, mais je suis plus préoccupé par le manque d’harmonie. Ce n’est pas spécialement un problème d’envie ou de tactique, mais de mauvaise dynamique.

Le groupe semble d’ailleurs prêt à exploser…

Tout le monde minimise les propos de De Bruyne (NDLR : il a signalé au Guardian que la défense était vieille et que cette équipe ne serait pas championne du monde). Cela met le bordel dans l’équipe. Vous avez vu la réponse de Vertonghen (NDLR : qui a dit pareil pour l’attaque) ? Retrouver l’harmonie dans le groupe risque d’être un grand défi. La prochaine étape, c’est quoi ? On ne descend pas du bus ? Je caricature, mais je ne sais pas jusqu’où ça ira. Martinez n’était pas au courant de cette sortie de De Bruyne. Sinon, il aurait anticipé pour désamorcer la bombe.

Les remplacements d’Onana et de Hazard vous ont-ils fait tiquer ?

Les changements, c’était n’importe quoi. Je trouve que le coach n’a pas fait les bons choix. La sortie d’Onana a fait perdre en densité physique, surtout pour défendre sur la largeur. Il a eu peur de l’exclusion, mais il aurait dû être plus patient. Il a été trop rationnel dans un moment où la fougue doit plus compter que la raison. Dans cette optique, je ne comprends pas la montée au jeu de De Ketelaere. Ce n’était pas une fin de match pour un profil comme lui. Il fallait des joueurs d’instinct, de fougue. Comme Doku, par exemple.

L’attitude des Diables et leur motivation posent question. Êtes-vous d’accord avec les critiques à cet égard ?

Witsel et Meunier ont réclamé du chauvinisme de la part du public. Comment veux-tu être positif et rassurer les gens ou les faire adhérer au projet en ayant une telle attitude ? Ils disent que le public les a laissés tomber, mais ils l’ont fait tout seul. Ils n’ont rien fait pour mériter le soutien des Belges. Ils nous doivent une revanche contre la Croatie. À nous, tous les Belges. La balle est dans le camp des joueurs, pas du coach. Quitte à être sortis du tournoi, qu’ils le fassent avec un minimum d’orgueil, de révolte et de panache.