A qui la faute sur le premier but du Maroc? "On avait vu que les Belges étaient trop confiants"

Puis une détonation dans le ciel si calme de Doha: Abdelhamid Sabiri, sur la pelouse depuis cinq minutes, tire directement et marque le premier but. Côté belge, tout le monde se regarde. Alors, à qui la faute?

Meunier? « Une faute inutile, le Marocain est dos au but »

Meunier pouvait-il faire mieux sur la phase? C’est ce que pense Courtois, sans citer le nom de son équipier. "C’est un bête but après une faute inutile. Le joueur marocain était dos au but."

On ne peut qu’être d’accord avec le gardien. Meunier n’avait pas besoin de faire la faute, il n’y avait aucun danger immédiat et son opposant était assez seul. Mais on peut aussi souligner que Meunier a tenté de vite récupérer le ballon sur la phase, ce qui témoigne d’une envie d’aller vers l’avant et de ne pas se contenter du point.

Courtois? « Je n’ai pas fait à 100% ce qu’il fallait »

Les premiers regards se sont tournés vers Courtois après le but. "Pour un gardien, c’est bête d’encaisser un coup franc direct ainsi. Je n’ai pas fait à 100 % ce qu’il fallait, admet-il, sans pour autant accepter toute la responsabilité. Je peux couvrir le premier poteau mais j’abandonne alors la deuxième zone. Au Real Madrid, on défend de la même manière que chez les Diables sur ce genre de coup franc. C’est à la défense de dégager les ballons au premier poteau quand on choisit cette option."

Les autres défenseurs? « Ils devaient dégager du pied ou de la tête »

Selon Courtois, la zone où est tombé le ballon était donc de la responsabilité des défenseurs. Sur la phase, c’est Kevin De Bruyne qui est placé le plus proche du poteau mais Axel Witsel, Toby Alderweireld et Timothy Castagne sont aussi là. Tous semblent impuissants. "On devait dégager ce ballon du pied ou de la tête en attaquant le ballon. Les Marocains l’ont fait, et nous, on ne faisait rien", estime le gardien des Diables.

"C’est la seule phase où on n’a pas bien défendu, reconnaît Castagne. Avant ça, on tenait bien." Ce qui n’est pas vraiment l’avis de Courtois. "On avait déjà été battus dans la première zone sur le but annulé en fin de première mi-temps."

Martinez? « La Belgique trop confiante à son premier poteau »

"Cela fait six ans qu’on défend comme ça, précise Roberto Martinez. C’est la première zone qui est la plus difficile à défendre sur coup franc. Il faut parfois un peu de chance et on ne l’a pas eue."

Mais du côté marocain, on rigolait. Parce que le plan venait de marcher à la perfection. Comme Walid Regragui, le sélectionneur, l’a expliqué. "On avait remarqué que la Belgique était trop confiante dans sa manière de défendre au premier poteau. Donc on a tenté ça."