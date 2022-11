Pour notre spécialiste arbitrage, le VAR a pris la bonne décision : "Saïss ne touche pas le ballon mais il a une influence claire" (vidéo)

Un but similaire avait été annulé ce vendredi entre l'Equateur et les Pays-Bas. De quoi tout de même frustrer les Marocains et notamment Mehdi Benatia. "On ne va quand même pas espérer que la Var nous aide un jour, ça serait trop beau", a lâché l'ancien international.

🎙 | Mehdi Benatia :



« On va quand même pas espérer que la VAR nous aide un jour, ce serait trop beau. »



[@beinsports_FR] pic.twitter.com/HvmUPK2Y7M — Joueurs Marocains 🇲🇦 (@JoueursMA) November 27, 2022

Une justice pour la Belgique n'en déplaise à Benatia car la faute qui a amené le coup-franc était peu évidente. "C'était très léger. De manière générale, je trouve aussi que l'arbitre a donné vite l'avertissement à Onana alors que Amallah aurait aussi pu être averti."