La colère de Philippe Albert après la défaite de la Belgique face au Maroc à la Coupe du monde 2022 (vidéo)

Alors que les Diables ont livré une deuxième période plus que décevante, Philippe Albert, le consultant de Vincent Langedries sur la RTBF, a laissé éclater sa colère en direct quelques secondes après le coup de sifflet final. "Des joueurs cassent la baraque dans leurs clubs, et dans cette Coupe du monde, ils n’ont pas envie. C’est incroyable à ce niveau-là. Contre le Canada déjà et ici en 2e mi-temps […] Le Maroc mérite sa victoire. Ils ont un talent monstrueux mais il faut se bouger", a-t-il lâché.