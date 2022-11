Il a été surpris sur ce coup franc direct de Sabiri et pour une fois, il peut donc s’en vouloir. Il avait à peine été mis à l’épreuve jusqu’à ce moment-là. Ses seuls applaudissements, il les avait reçus après avoir fait un crochet derrière sa jambe d’appui. Il avait eu chaud sur le but annulé et sur un tir trop croisé de Boufal. Sans la moindre chance sur le 0-2.

Meunier - 5,5

Au coup d’envoi sans masque, il était assez bien dans le match. Dans le rectangle adverse, il lui a manqué un peu de précision dans son dernier geste. Et le but tombe sur une faute évitable de sa part au point de corner.

Alderweireld - 6

Il jouait dans un fauteuil en première mi-temps et il n’a donc presque pas balancé de longs ballons aériens.

Vertonghen - 6

Plus à l’aise dans cette position plus axiale que sur le flanc. Intervention indispensable de la tête sur un centre vers En-Nesyri. Il a failli marquer le 1-1 de la tête.

Castagne - 6

Match solide sur le flanc gauche contre Ziyech, jusqu’à la formidable action du joueur de Chelsea à la 90e.

Witsel - 5

Jusqu’au 1-0, il était beaucoup moins mis en difficulté que contre le Canada, en partie grâce à l’adaptation tactique. Sur le 0-2, il était trop loin du buteur Aboukhlal.

Onana - 6,5

Il était très disponible et il aurait même voulu recevoir encore plus de ballons. Sa carte jaune après une demi-heure, qui le privera du troisième match, était embêtante mais ne l’a pas freiné.

De Bruyne - 4,5

Trop peu de bonnes actions et à certains moments pas du tout dans le match.

T. Hazard - 6,5

La belle surprise du jour. Martinez avait vu aux entraînements qu’il était en forme, et il l’a montré. Entreprenant et très affûté, y compris dans ses gestes défensifs.

E. Hazard - 6

Mis sous pression par deux ou trois Marocains, il ne s’est pas caché et a osé faire ses actions vers l’avant. Sa meilleure action, il l’a livrée en début de seconde mi-temps, mais Munir était au bon endroit.

Batshuayi - 4

Menaçant à deux reprises lors des premières minutes de jeu. Puis, il n’a plus rien apporté avec de nombreuses positions hors-jeu évitables et quelques remises imprécises.

Mertens - 5

Un tir pas assez appuyé, pour le reste il avait du mal à se montrer efficace face à une défense renforcée.

Tielemans - 5,5

Quelques bonnes interventions défensives, mais il n’a pas trouvé la faille.

Martinez - 5

Il semblait avoir fait les bons choix avant le match. Mais il aurait peut-être dû prendre le risque de laisser Onana sur le terrain.