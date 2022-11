”Même si Davies n’est pas un spécialiste et qu’il l’a montré sur ce penalty, Courtois a gagné son duel presque psychologiquement. Son statut influence les adversaires. Son positionnement, plus haut, est aussi intéressant.”

Leander Dendoncker (Aston Villa/Ang)

”Sa titularisation ne m’a pas surpris. Sa gestion par Martinez, si. Comment a-t-il pris le fait de voir Debast, plus jeune que lui, lui être préféré avant d’être lancé un peu par défaut ? Sa nature le force à ne rien dire. Mais c’est dangereux. Il a été présent sur le deuxième ballon du penalty.”

Toby Alderweireld (Antwerp)

”Il y a sa passe décisive mais aussi toutes ces situations chaudes coupées. Sur l’altercation avec De Bruyne, qui symbolise une équipe qui se coupe en deux, il a affiché son leadership et il avait raison. Mais lui aussi devra mettre plus de pression sur les attaquants dos au but.”

Jan Vertonghen (Anderlecht)

”Castagne va lui faire du bien. Ziyech va souvent venir vers l’intérieur pour chercher en diagonale Boufal et l’obliger à défendre sur son pied droit. Tout en gérant les dédoublements d’Hakimi.”

Jan Vertonghen. ©PDV

Thomas Meunier (Dortmund/All)

”Sa dimension physique a été importante. Il a eu le temps de lire le match contre le Canada et il s’est posté plus bas aussi pour offrir plus de solutions et la paire qu’il a formée avec Dendoncker a mieux fonctionné.”

Axel Witsel (Atletico Madrid/Esp)

”Il a souvent été esseulé défensivement et offensivement, et donc en difficulté dans les duels. Mais il a eu l’intelligence de ne pas se disperser pour bien compenser. Un autre match l’attend et lui ira mieux.”

Amadou Onana (Everton/Ang)

”Il a été énorme et il aurait encore pu mieux faire contre le Canada. Face aux gabarits adverses et à un milieu à trois, sa talle et ses projections vers l’avant seront déterminantes.”

Amadou Onana. ©PDV

Timothy Castagne (Leicester/Ang)

”Son profil plus défensif va aider Vertonghen. Reste à savoir quel visage aura Hakimi face à lui : offensif comme au PSG ou défensif comme face à la Croatie ? Il devra gérer ses dédoublements, ce sera l’une des clefs du match.”

Eden Hazard (Real Madrid/Esp)

”On va voir comment il a récupéré. Sportivement, il est sorti tôt. Pas médicalement. Mais Martinez n’avait pas le choix et il a retenu les leçons du passé. Sa technique a permis de sortir de la pression adverse et il était presque comme un relayeur utile pour se défaire du pressing.”

Kevin De Bruyne (Manchester City/Ang)

”L’altercation avec Alderweireld l’aura un peu calmé. Ce sont des choses qui arrivent. Et c’est un signe de vie, positif. Il est difficile de croire qu’il n’ait pas vu Tielemans et il doit se remettre en question : il doit être ce qu’il est, pas ce joueur bougon qui s’est sorti lui-même du match, mais un leader technique.”

Michy Batshuayi (Besiktas/Tur)

”Son but, d’un geste qui n’est pas à la portée de tous les attaquants, symbolise son talent pur. Avec lui, tu sais que tu auras : de l’efficacité. Et ce que tu n’auras pas : un positionnement efficient. Mais il faut l’accepter et utiliser son instinct.”

Michy Batshuayi. ©VKA

Yassine Bounou, dit “Bono” (FC Séville, Esp)

”Un des meilleurs gardiens du monde, juste en dessous du niveau de Courtois. Il lui a volé un record de clean-sheets en Espagne, d’ailleurs. C’est un gaucher qui donne beaucoup de sécurité à sa défense. Il a un physique idéal pour le poste. Il a aussi une bonne relance. Il lit bien le jeu et son jeu long est utile offensivement.”

Achraf Hakimi (PSG, Fra)

”Il a un jeu très offensif, mais on le voyait peu contre la Croatie à cause de son souci physique. Il a le carburant pour faire l’aller-retour sur le flanc pendant tout le match. S’il n’est pas remis de sa blessure, l’équipe serait moins forte offensivement. Il y aura un souci puisqu’il n’y a pas d’autre back droit de métier. Le coach choisira sans doute un profil défensif, pour travailler derrière Ziyech.”

Romain Saïss (Besiktas, Tur)

”Il forme une étonnante paire de gauchers dans l’axe avec Aguerd. Son gros défaut, c’est la vitesse, mais il compense avec un excellent placement et une belle lecture de jeu. Il était aussi très fort de la tête et il a une relance propre. Ce n’est pas pour rien qu’il est devenu un défenseur respecté en Angleterre avant de partir en Turquie cet été.”

Nayef Aguerd (West Ham, Ang)

”Le Monsieur Sécurité derrière. Il est plus longiligne et plus vif que Saïss. Il a vraiment un bon pied gauche, mais il est moins à l’aise quand il doit jouer côté droit dans l’axe. C’est l'un des joueurs qui sortent de l’académie Mohammed VI, le Clairefontaine du Maroc.”

Yahia Attiyat Allah (Wydad Casablanca, Mar)

”Avec le forfait de Mazraoui, c’est lui qui jouera à gauche. C’est un local du Wydad Casablanca, ce qui fait toujours plaisir aux supporters marocains. Il a fait une montée intéressante quand Mazraoui s’est blessé contre la Croatie. Il a du volume et de la vitesse. C’est un profil similaire.”

Sofyan Amrabat (Fiorentina, Ita)

”Il n’était pas titulaire au Club Bruges (2018-20), mais il est devenu un pion important en Italie. C’est un très bon récupérateur, pas très rapide, mais malin. Le Witsel du Maroc. Il a une relance sobre, mais sa rigueur fait du bien à l’équipe.”

Sofyan Amrabat (en duel avec Luka Modric). ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Azzedine Ounahi (Angers, Fra)

”Lui aussi vient de l’académie Mohammed VI. Il est très bon techniquement. Il est même capable de coups d’éclat à la Ziyech. Mais il joue au milieu et doit prendre moins de risques avec l’équipe nationale. Il essaie d’apporter de la créativité, mais on a déjà vu mieux avec le Maroc, quand il a plus de liberté. C’est la signature du coach, très pragmatique.”

Selim Amallah (Standard)

”On le connaît bien. Son volume de jeu, sa créativité, sa technique soyeuse. Il est devenu un pion majeur en équipe nationale. Il apporte la rigueur tactique européenne qui manque parfois aux locaux. Sa bonne frappe amène aussi une arme différente dans l’arsenal offensif.”

Hakim Ziyech (Chelsea, Ang)

”C’est la star de l’équipe. À Chelsea, il vit la même chose qu’Eden Hazard au Real. Il manque de temps de jeu et donc de rythme. Sa technique peut quand même toujours surprendre. À n’importe quel moment, il peut te casser une ligne d’un geste. Il y a du génie chez lui. Il bosse peu défensivement, mais le coach l’accepte et c’est compensé par d’autres.”

Hakim Ziyech.

Sofiane Boufal (Angers, Fra)

”Un dribbleur incroyable et un joueur assez fantasque. On l’a peu vu contre la Croatie. Il a d’abord travaillé, mais il pourrait se lâcher. C’est un poison dans les 16 mètres avec sa vitesse de pied. Il provoque beaucoup de penaltys. Il est un peu le cliché du footballeur marocain super-technique, mais il a été élevé à la rigueur française.”

Youssef En-Nesyri (FC Séville, Esp)

”Petite confidence : je l’avais proposé à Anderlecht quand il était en formation à l’académie Mohammed VI. Mais ça n’a pas pu se faire. Maintenant il fait le bonheur de Séville. C’est un gaucher, grand, bon de la tête et travailleur. Ces derniers mois, il ne marque pas assez et on sent qu’il a un petit manque de confiance. Il aide beaucoup l’équipe offensivement mais aussi défensivement. Il a du volume et il presse beaucoup. Les défenseurs belges devront se méfier de lui.”