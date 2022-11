Le match contre le Maroc lors de la Coupe du Monde 2022 sera une question de « contrôle » pour les Diables, selon Roberto Martinez

"Le Maroc a beaucoup de forces et elles sont claires", a analysé Martinez. "Les Marocains savent ce qu’ils doivent faire. Cette équipe possède un mix de flair et de qualité, avec des joueurs qui peuvent créer la supériorité numérique. Leurs latéraux jouent haut et l’équipe est forte techniquement. C’est une équipe équilibrée, organisée, disciplinée, structurée. Leur entraîneur leur transmet beaucoup et cette équipe croit en ses forces. Il s’agira d’un match entre deux équipes qui croient en leurs capacités offensives."

La Belgique se présente à ce match contre le Maroc après la difficile victoire 1-0 sur le Canada mercredi. "Notre première période n’était pas à notre niveau. La deuxième était meilleure. Nous avons hâte de disputer le match de demain. Il demandera beaucoup de notre part contre une nation avec laquelle nous avons une relation émotive. Nous avons des joueurs de grande expérience ainsi qu’un groupe de jeunes joueurs dans lequel nous avons confiance, qui ont un grand potentiel, mais qui n’ont pas encore joué un Mondial. Il y a des apprentissages qui ne peuvent se faire que via une telle compétition."

Martinez est également revenu sur la discussion survenue durant le match entre Kevin De Bruyne et Toby Alderweireld. "Il ne faut pas créer de problèmes là où il n’y en a pas. Ce sont deux joueurs expérimentés, qui ont joué plus de 70 matchs ensemble. Comme équipe tu dois trouver ce que l’opposition te donne. Ce sont deux gagnants, qui veulent performer, qui ont pris leurs responsabilités", a expliqué le sélectionneur.