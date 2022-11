Il y a en effet 28 ans, les Diables de Michel Preud’Homme avaient ouvert leur Mondial aux USA de la meilleure des façons, avec une courte mais précieuse victoire 1-0 et un but dès la onzième minute de jeu via Marc Degryse.

Pour cette occasion, la Rédaction vous propose un résumé de cette rencontre comme si vous y étiez, avec les compositions d’équipe en fin d’article, évidemment.

Le résumé de la rencontre

Incertain depuis le début de la préparation du Mondial, Lorenzo Staelens est bien présent au coup d’envoi. Mais même si les Belges sont favoris pour cette rencontre, ce sont bien les Lions qui démarrent en force. Mustapha Hadji, numéro 7 des Marocains, part sur son flanc. Après avoir évité un retour de Rudi Smidts, l’ailier frappe en force mais Michel Preud’Homme veille au grain.

La réaction des Diables «blancs» pour l’époque est immédiate. Enzo Scifo lance Luc Nilis qui, en deux temps, centre pour Marc Degryse. Le médian offensif est devant Khalil Azmi au moment de la réception et lobe le portier marocain dès la 11e minute pour ouvrir la marque en faveur des Belges.

Composant avec le meilleur gardien du Monde de l’époque (tiens tiens, un rappel 28 ans plus tard), les Diables tiennent bon malgré plusieurs offensives adversaires. El-Hadrioui et Hadji tentent d’inquiéter le gardien malinois, transféré à Benfica quelques jours plus tard, mais Preud’Homme veille au grain… ou reçoit l’aide de sa transversale sur une frappe soudaine de Rachid Azzouzi.

Le gardien belge est en feu. Sur un centre, Mohammed Chaouch pense rétablir l’égalité d’une tête croisée que tout le monde voit au fond. Mais l’élégant gardien bouclé sort un miracle en déviant le cuir sur son poteau.

Les Diables s’imposent donc pour leur première rencontre et créeront l’exploit pour se qualifier face aux Pays-Bas via un but de Philippe Albert, avant de mordre la poussière contre l’Arabie Saoudite.

En 1/8e de finale, Rudi Völler et l’Allemagne seront trop costauds pour les Belges qui s’inclineront 3-2 et verront leur parcours se terminer prématurément. On imagine et espère évidemment un autre parcours, 28 ans plus tard...

Belgique - Maroc, 19 juin 1994, début de la rencontre à 18h30:

Arbitre : José Torres

Cartes jaunes : Grün, Weber, Naybet, Azzouzi, Daoudi.

Buts : Degryse (1-0, 11e).

BELGIQUE : Preud’Homme, Smidts, Staelens, Grün, De Wolf, Van Der Elst, Scifo, Boffin (85e Borkelmans),Nilis (54e Emmers), Degryse, Weber.

MAROC : Azmi (89e Alaoui), Abdellah, El-Hadrioui, Triki, Naybet, Hadji, Azzouzi, El-Haddaoui (69e Bahja), Daoudi, Harabi, Chaouch (82e Samadi).7