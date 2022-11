Eden Hazard, Monsieur Optimiste chez les Diables : “Les craintes de Kevin ? Je suis assez confiant en fait”

Le niveau de jeu des Diables : “Juste à cause du stress”

Il a répondu “oui et non” quand on lui a demandé s’il était d’accord avec les craintes de KDB sur le niveau de jeu. Mais, c’était plus “non”, si on se fie à la suite de sa déclaration. “Ça m’a rappelé le match contre le Panama en 2018. Il y avait du stress. On n’avait pas envie de perdre et on demandait moins le ballon. On n’osait pas faire de passes plus risquées et on assurait en revenant vers Thibaut. Il y avait moins de dribbles aussi. On doit juste reprendre nos automatismes et essayer de trouver Kev (De Bruyne) et Youri (Tielemans) pour qu’ils amènent les ballons devant. Je ne suis pas inquiet. Je suis même confiant pour la suite, en fait.”

La défense trop lente : “Il y a des moyens pour cacher ça”

C’est un sujet qui revient tous les jours. Parce que les athlètes canadiens ont donné un coup de vieux à une défense qui n’est déjà pas jeune. Mais Hazard reste positif quand on lui parle de la vitesse de Vertonghen, d’Alderweireld et même de Dendoncker. “La solution ? Mettre un joueur qui court vite dans la défense (rires). Bon, on sait que nos trois centraux ne sont pas les plus rapides du monde. Eux aussi en sont conscients. Mais ils savent jouer sur leur expérience. Il y a des moyens de cacher ça. Anticiper les longs ballons adverses, jouer plus haut pour tendre le piège de hors-jeu, demander à Thibaut (Courtois) d’évoluer un peu plus haut… N’oubliez pas non plus que nos deux latéraux vont vite. Ils font aussi partie de la défense.”

Eden Hazard à l'entraînement samedi après-midi. ©VKA

Sa capacité à être régulier : “Plus je vais enchaîner et plus je serai bon”

Eden Hazard a été plutôt bon contre le Canada. Mais est-il capable de l’être quatre jours plus face au Maroc ? Et encore quatre jours après contre la Croatie ? C’est un grand oui, si on l’écoute. “Plus j’enchaînerai de matchs et plus je serai bon. J’ai besoin de ça. J’ai joué 60 minutes mercredi. On verra combien dimanche. Je me prépare bien, notamment avec le staff médical, pour être prêt sur le terrain. C’est là où je suis heureux. C’est à moi de faire des différences et de marquer des buts. Si Eden est bon, on pourra gagner la Coupe du monde. Si pas, ce sera plus difficile. L’équipe n’est pas aussi forte qu’il y a quatre ans mais on a toujours assez de qualités pour remporter le tournoi. On a le meilleur gardien du monde, on a l’un des meilleurs médians du monde et on a des attaquants très forts. Les ingrédients sont là. Maintenant, c’est une question de mentalité.”

Sa popularité : “Je donnerai tout pour ce pays”

Adoré au Royaume depuis plus d’une décennie, Eden Hazard a vu sa popularité s’éroder ces derniers mois. Il doit faire face à des critiques auxquelles il n’est pas habitué. “Ce n’était pas tout rose au début de ma carrière pro non plus hein, se marre-t-il. Mais vous connaissez, je ne porte pas beaucoup d’attention à ce qu’on raconte sur moi. Il y aura toujours des critiques mais je sais ce que je peux apporter. Je me concentre sur le terrain. Je donnerai tout pour ce pays.”

Bref, la vie est belle pour Eden. Reste à savoir s’il faut se fier à son discours optimiste ou à celui de KDB. On aura déjà beaucoup de réponses dimanche dans l’après-midi.