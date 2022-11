Radja Nainggolan se lâche au Qatar : “Martinez aurait dû me dire qu’il ne m’aimait pas”

Radja, on peut quand même vous demander quelle est votre situation actuelle à l’Antwerp ?

”Je rentre du Qatar pour reprendre les entraînements avec les U23 à partir de lundi. L’Antwerp ne peut rien me reprocher. J’ai été puni et j’ai purgé ma peine jusqu’au bout. J’ai accepté de déménager vers le vestiaire des jeunes, comme on me l’a demandé. Mais bon, j’en ai déjà vu d’autres dans ma carrière. Je garde le sourire aux entraînements. Et je me donne à fond.”

Vous parvenez à vous motiver pour les entraînements avec les jeunes ?

”Oui, j’essaie de leur donner des conseils. Et je veux aussi garder une certaine condition physique. Si je change de club en janvier et que je n’ai rien fait du tout, je me péterai le tendon d’Achille et le mollet en même temps.”

On ne vous verra plus à l’Antwerp en janvier ?

”Le mercato ne débute qu’en janvier. L’Antwerp m’a dit qu’il collaborerait, donc espérons que ce sera le cas. Je me sens encore trop en forme que pour arrêter le football. Avec moi, l’Antwerp a gagné neuf matchs en début de saison. Mais bon, le club a fait un choix et je dois l’accepter. J’aimerais juste ajouter ceci : je n’ai jamais craché sur l’Antwerp comme Ronaldo sur Manchester United. D’accord, je n’aurais pas dû coacher l’équipe depuis la touche lors de ce match au Standard, mais c’était de bon augure.”

Ronaldo était l'image Panini que personne n'avait quand j'étais petit. Et me voici avec lui, ici au Qatar."

Vous parlez de Cristiano Ronaldo. Passons à l’autre Ronaldo, à qui vous avez demandé le premier selfie de votre vie.

”Il y a un tas de vedettes ici. Mais avouez qu’il y en a un qui sort du lot. Je me souviens avoir collectionné les images Panini du Mondial 1998. Tout le monde voulait l’image de Ronaldo, mais c’était la seule qui était introuvable. Je l’adorais. Tout le monde jouait à la PlayStation avec Ronaldo parce qu’il était dix fois plus rapide que les autres joueurs. Et malgré son palmarès, il est super sympa. Tout au long de mon séjour ici, je ne l’ai pas vu refuser un selfie.”

Vous avez ressenti le respect des stars ?

”Surtout de ceux qui ont évolué en Serie A – comme Luis Figo – ou de ceux contre qui j’ai joué – comme Sneijder et Kaka (2-0 pour l’AS Rome contre le Milan AC, le 25 avril 2014). Quand Kaka m’a vu, il est venu vers moi et on a papoté en italien. C’était sympa. Je m’en fiche d’être reconnu, mais je ressens le respect de ces gars. Je ne suis que Radja Nainggolan, mais qui aurait cru qu’un jour je me retrouverais entre des légendes comme Roberto Carlos, John Terry, Iker Casillas ou Didier Drogba ? Les Hollandais sont arrogants, mais Sneijder n’est pas hautain du tout. Et puis j’ai parlé avec Adriano Galliani, l’ancien directeur du Milan AC, qui était le bras droit de Berlusconi. Maintenant, il est le CEO de Monza (14e en Serie A). Il m’a dit que si je voulais jouer au foot en gagnant peu d’argent, je pouvais l’appeler (rires).”

Radja dans le lobby de l'hôtel au Qatar. ©DR

On vous voit plutôt venir jouer ici au Qatar.

”Oui, ça ne me déplairait pas. Tout est magnifiquement bien organisé dans ce pays. La sécurité est assurée. Vous avez vu l’aéroport ? Niveau infrastructure, ils ont dix ans d’avance sur l’Europe. Il n’y avait pas de files, rien. Lors de mes trois jours au Qatar, je n’ai pas eu le moindre souci. Sauf que mes jambes étaient gelées lors de France – Australie, à cause de l’air conditionné dans les stades.”

Avez-vous montré vos talents dans des matchs avec les stars ?

”Finalement, j’ai joué un match à six contre six avec des supporters dans le Fan Village contre une équipe de Canadiens. C’était 4-4. J’ai marqué un but, mais j’ai surtout dû courir comme un fou, parce que mes coéquipiers n’avançaient pas. Le pro qui jouait pour le Canada – un certain Joshua, je ne le connais pas – a joué avec les autres légendes de notre hôtel. Il dit qu’ils sont encore très compétitifs et qu’ils mettent encore le pied. Il m’a montré son tibia après un duel avec Luis Figo… Il y avait une belle empreinte.”

Vous n’êtes pas allé dire bonjour dans l’hôtel des Diables, à 100 kilomètres d’ici ?

”Vous me voyez déjà rentrer là ? Non… Par contre, je suis en contact avec certains gars. Jan Vertonghen m’a envoyé une vidéo sur Instagram où je suis avec Roberto Carlos, Cafu et Casillas, avec comme message : 'Qu’est-ce que tu fous ici ?' (rires) Je parle aussi avec Mertens et Lukaku.”

Je ne sais pas si Lukaku va encore jouer longtemps en équipe nationale. À 30 ans, on commence à être plus fragile."

Allez, dévoilez-nous si Romelu va jouer contre le Maroc.

”Il a envie, en tout cas. Moi, je ne prendrais pas trop de risques. Il a déjà loupé beaucoup de matchs avec l’Inter. S’il se pète à nouveau les ischios, ils ne vont pas rigoler. Je ne sais pas s’il va encore jouer longtemps en équipe nationale. À un certain âge, on pense plus à son corps. Quand on le voit, il est toujours en train de faire des blagues – c’est un gamin comme moi – mais c’est un gars très intelligent. À partir de 30 ans, on devient plus fragile. Moi, je courais comme un lapin, je faisais 12 kilomètres par match. Maintenant, j’en fais 10,5. Mais Romelu est plus explosif que moi. Sans cela, il n’est plus le vrai Lukaku. Je crois qu’il va encore continuer un peu, mais qu’il ait 200 matchs ou 115, il s’en fiche. De toute façon, plus personne ne battra son record de 68 buts.”

Jan Vertonghen, lui, est obsédé par les caps.

”Lui, je le vois encore jouer quatre ans pour améliorer son record. Il sait qu’il a deux ou trois coéquipiers à ses trousses. Jan est un malade. Moi, je suis l’opposé de lui. Je me souviens d’une conversation qu’on avait à l’époque où j’étais encore Diable. J’avais dit : ‘On parie que, de cette table, je serai le premier qui arrête en équipe nationale ?’ Quatre ans plus tard, les autres sont encore tous là ! Je ne les comprends pas. Ils se plaignent qu’il y a trop de matchs, mais ils restent disponibles pour l’équipe nationale ! Alors, arrêtez, hein ! Moi, j’ai du temps libre. Je suis content comme ça.”

Vous avez joué un Euro mais vous n’avez pas été repris pour les deux Coupes du monde.

”J’ai joué 600 matchs dans ma carrière. Avec une Coupe du monde en plus, j’en aurais eu 605. Et alors ? Je sais que c’est une compétition spéciale, mais elle n’aurait pas changé ma vie. Une chose est sûre : j’aurais dû faire partie des 23 en 2018. Quand on joue la demi-finale de la Ligue des champions (défaite 5-2 avec Roma à Liverpool, victoire 4-2 à domicile) mais qu’on n’est pas repris, il y a quelque chose qui cloche.”

J'aurais mieux fait de ne pas aller à ce rendez-vous avec Martinez à l'Hilton à Rome. Et lui, il aurait mieux fait d'inventer autre chose."

Vous avez croisé Martinez depuis lors ?

”Au Soulier d’or. Mais il ne m’a pas vu, et vice versa. Je ne vais pas courir après son cul pour lui serrer la main.”

Il était venu à Rome pour vous expliquer votre non-sélection.

”Parce que j’avais dit dans une interview : 'Quand on est un vrai homme, on dit dans le visage de quelqu’un qu’il n’est pas sélectionné.' Tout à coup, il était là. Il m’attendait dans le Hilton à l’aéroport de Rome. Il m’a dit : ‘Tu es un joueur avec un statut de titulaire. Je ne veux pas que tu crées des problèmes si tu es sur le banc. Donc, je ne te reprends pas.' Alors que je n’ai jamais créé de problèmes en tant que réserviste ! Son explication ne ressemblait pas à grand-chose. J’aurais mieux fait de ne pas venir à ce rendez-vous. Une demi-heure après être arrivé, il était déjà dans l’avion pour le vol retour. Au lieu de tourner autour du pot, il aurait mieux fait de dire : 'Tu es un joueur que je n’aime pas.' Pendant le vol aller, il aurait pu inventer une autre excuse. C’était décevant et rigolo à la fois.”

Martinez et Nainggolan ne seront jamais les meilleurs amis. ©Photo News

Vous croyez que la Belgique peut aller loin à ce Mondial ?

”Le second tour doit être possible. Mais on n’est pas favoris pour la victoire finale. Avec tout le respect que j’ai pour certains joueurs actuels, ils ne font pas peur comme un Kompany en 2018. Le Maroc a une bonne équipe, qui joue avec beaucoup d’enthousiasme. Je verrais bien un classement final dans ce groupe avec zéro point pour le Canada et cinq points pour les trois autres. La Belgique a été mauvaise contre le Canada, mais l’expérience a fait la différence. On reproche à un Vertonghen d’être moins rapide, mais son jeu de positionnement est encore très bon. Et Eden était déjà bien meilleur. Je suis convaincu que si quelqu’un peut faire la différence dans les prochains matchs, c’est lui. Il monte en puissance.”

Vous avez fêté le but de Batshuayi contre le Canada ?

”Non, je n’ai pas sauté et je ne le ferai pas devant ma télévision si on marque contre le Maroc. L’euphorie, je ne la ressens que quand je suis sur la pelouse. Mais j’étais content pour mes amis. J’ai joué pendant dix saisons avec ces gars. Vertonghen, par exemple, je le connais même depuis les équipes de jeunes du Beerschot. Je leur souhaite bonne chance !”