Kevin De Bruyne fait son mea culpa après sa brouille avec Alderweireld : “Ça me frustre mais je devrais moins le montrer”

C’est une image qui a marqué les esprits. Plutôt que d’aller fêter le but de Batshuayi, De Bruyne s’est précipité vers Roberto Martinez pour des réajustements tactiques. Une dispute avec Alderweireld s’en est suivie. “Nous sommes des hommes, pas des enfants de chœur, et on se dit les choses. Ce n’est pas un petit match de foot mais le Mondial. Ce la montre qu’on est impliqués et ce n’est pas grave. Tout est allé très vite. On a déjà tourné le bouton, c’est du passé”, avait précisé le défenseur de l'Antwerp à la fin du match.