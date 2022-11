Kevin De Bruyne avant Belgique-Maroc: « Nous allons devoir être meilleurs dimanche »

Mercredi, la Belgique a eu toutes les peines du monde à se défaire du Canada (1-0) lors de la première journée du groupe F. "Nous savons ne pas avoir joué un très bon match et que le niveau doit encore s’élever", a lancé ‘KDB’, qui estime que la Belgique n’aura "aucune chance" si elle continue de jouer comme contre les Canadiens. "Nous avons gagné et pris les trois points, c’est le plus important. Depuis un certain temps, notre niveau est inférieur à celui auquel nous prestons normalement et cela m’inquiète parfois un peu", a concédé le joueur de Manchester City lors d’un temps de presse au camp de base des Diables, à Abu Samra.

Nous allons devoir être meilleurs dimanche

Souvent critiquée, la défense est un thème récurrent au Qatar. "Si nous pressons assez ensemble, je ne pense pas que la vitesse de la défense puisse être un problème. Mais si ce n’est pas le cas, ce sera compliqué pour les défenseurs et les milieux de continuellement courir. Il faut désormais trouver une solution à ce problème. Ce match contre le Maroc sera compliqué. Je connais presque tous leurs joueurs, qui évoluent quasi tous dans de grands clubs. Ils ont déjà montré ce dont ils étaient capables de faire contre la Croatie. Nous allons devoir être meilleurs dimanche et nous allons tenter d’y parvenir."