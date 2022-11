Diables rouges : Thibaut Courtois a son analyste personnel

Thierry Barnerat est un entraîneur de gardiens suisse qui a travaillé pendant vingt ans dans le monde professionnel et pour les sélections d’âge de son pays. Il y a quatre ans, il a quitté le giron fédéral pour travailler avec un Belge, Benjamin De Seille, qui lançait une plate-forme dédiée aux portiers (Keepexpert).

La suite est une première rencontre avec Thierry Courtois, le papa, à Liège, puis une deuxième avec Thibaut en visioconférence. "On leur a présenté notre travail, qui est une analyse détaillée de chaque match d’un gardien, explique Barnerat, qui collabore avec cinq autres gardiens en Europe. Thierry nous a demandé d’analyser sept ou huit matchs de Thibaut, et ils ont été intéressés par notre travail."

En quoi consistent ces analyses ? "Dès que Thibaut joue, je récupère les images, trois heures après la fin de la rencontre, et je fais un montage qui oscille entre 4 minutes 30 et 6 minutes, pas plus long. Je pose mes commentaires sur ce montage et je l’envoie à Thibaut. On ne correspond pas en direct, il me répond par vocal pour me donner son retour. On échange nos points de vue de cette manière, avec parfois des désaccords, et chacun argumente."

Tout le travail d’analyse consiste à pointer les détails pour, par exemple, mieux positionner le corps, et les épaules, face à l’attaquant lorsqu’il est en situation d’un contre un, discuter d’une prise de balle ou du travail au pied. "Depuis deux ans, vous remarquerez que Thibaut joue plus avec son pied droit", note ainsi le technicien, qui précise : "Thibaut est un des gardiens les plus complets, sinon le plus complet. Il a cinquante mètres dans les bras, pour les relances, il est capable de jouer très haut, au pied, pour favoriser les relances. Il a une faculté à anticiper le déclenchement d’une frappe qui lui donne un avantage."

Barnerat développe : "Sur l’action décisive face à Salah en Ligue des champions, Thibaut a parfaitement fermé ce qu’on appelle l’angle de profondeur, et le positionnement de ses bras lui permet de réagir très vite (NDLR: à la 82e minute, Courtois s’était interposé face à une frappe croisée de l’attaquant égyptien de Liverpool, pour préserver le succès final du Real Madrid). On va travailler sur ce genre de points, pour parler de son positionnement, de ses appuis. Avec sa taille, et son envergure, Thibaut doit être à un mètre maximum de sa ligne, car il a un rythme et une lecture qui lui permettent d’anticiper les frappes."

Il travaille aussi avec le Standard et Genk

L’analyste, par ailleurs entraîneur reconnu par la FIFA, ne se substitue pas à l’entraîneur des gardiens du Real Madrid, Luis Llopis, ou à Erwin Lemmens et Inaki Vergara, les entraîneurs des portiers belges en sélection. "On n’est pas en contact et mon travail n’interfère pas sur le leur. Je suis un analyste, qui va voir avec Thibaut le détail du détail."

Le Suisse a aussi une approche cognitive de la fonction du gardien, pour travailler les réflexes. "Il convient d’avoir le geste approprié au jeu, glisse celui qui ne veut pas se contenter des datas pour évaluer les gardiens. Depuis peu, l’entraîneur travaille d’ailleurs pour la fédération belge de football. On analyse les gardiens des sélections d’âge de la Belgique, des moins de 15 ans aux moins de 17 ans. On va rendre des rapports, pour fournir des critères d’évaluation et évaluer la marge de progression des différents gardiens." Les clubs du Standard et de Genk collaborent également avec Keepexpert, précise le Suisse.

Les footballeurs font de plus en plus appel à des préparateurs physiques ou à des entraîneurs personnels. Les gardiens ont désormais, aussi, leurs analystes. Si cela peut rendre Courtois encore meilleur, la Belgique ne dira pas non.