Roberto Martinez s’est fâché à la mi-temps de Belgique-Canada : « Mais je peux encore me mettre plus en colère que ça »

Roberto, l’équipe a énormément souffert face au Canada. Comment l’expliquer ?

Je dirais qu’on a permis aux Canadiens de jouer comme ils le voulaient. Ils ont été dynamiques, rapides, physiques. Ils ont commencé le match de manière risquée, avec des défenseurs qui défendaient très haut. Cela a laissé de l’espace derrière eux et c’est comme cela que nous avons marqué. Mais on n’a pas bien joué. De manière générale, on a perdu le ballon trop facilement en première période. Avec ce peu de contrôle du match, on a joué leur jeu. Et c’est devenu une rencontre très difficile, par notre faute.

On avait l’impression que l’équipe était totalement perdue en début de match. Et asphyxiée.

On est une équipe qui a besoin de la balle. Nous sommes construits pour avoir le ballon et défendre à certains moments. On doit dicter le jeu et faire souffrir l’adversaire. Nous avons beaucoup défendu, c’est vrai, mais nous l’avons plutôt bien fait. On a vu beaucoup de gestes défensifs, des sauvetages, un penalty arrêté par Courtois. On a fait les choses nécessaires pour garder le zéro. Et l’expérience, l’envie et la connaissance des joueurs nous ont permis de gagner. Maintenant, on doit grandir dans le tournoi.

Les joueurs nous ont dit que vous étiez très fâché à la mi-temps. Aviez-vous déjà été aussi fâché sur eux depuis votre arrivée en 2016 ?

(il sourit) Je peux me mettre encore plus en colère. Du moins, je l’espère. Si c’est le cas, cela veut dire qu’on jouera de grands matchs. J’ai eu une réaction honnête avec les joueurs. On se connaît bien. Ils savent quand je suis heureux ou pas. Je suis très naturel avec eux. Ils connaissent mes émotions. C’était important d’avoir de la clarté à la mi-temps, de ne pas laisser ce match nous échapper. Et la réaction en deuxième période a montré que le discours était passé.

Avez-vous reparlé à Kevin De Bruyne de ce qu’il s’est passé avec Toby Alderweireld ?

On parle toujours ensemble après un match, surtout quand on n’a pas été bons. À chaque fois qu’on a trouvé Kevin, on créait un début de situation mais on ne l’a pas assez trouvé. Cela demande certaines mises au point. Il était fâché et frustré mais ça arrive dans chaque match et pas toujours devant les caméras. C’est une réaction normale d’un joueur qui a gagné beaucoup de trophées et qui sait ce que c’est de gagner des matchs. C’est notre vice-capitaine et un joueur essentiel. Ses émotions sont importantes pour nous.

Mais ne peuvent-elles pas avoir un impact négatif sur l’équipe, quand son langage corporel dégage autant de frustration ?

Je ne pense pas. Il a presque 100 capes. C’est une grande dose d’expérience dans un match comme celui de mercredi. Il sait qu’il peut faire la différence et tuer un match en une passe. Quand il ne le fait pas, cela le frustre. Mais on n’est pas dans un environnement de club où on s’entraîne ensemble toute l’année. Il y a des ajustements à faire et ça passe parfois par ce genre de discussion sur le terrain.

Êtes-vous d’accord si on vous dit qu’avec Romelu Lukaku titulaire, on aurait vu un tout autre match, face au Canada ?

Non. Je ne pense pas. Romelu est un attaquant exceptionnel mais j’ai apprécié le match de Michy Batshuayi. Il a marqué et il a bien travaillé pour l’équipe. Il a fait le job qu’on lui demandait Il a encore augmenté ses folles statistiques avec l’équipe nationale. C’est important pour nous d’avoir trois numéros ‘9’ dans ce Mondial. Loïs Openda a également montré qu’il était prêt à aider l’équipe.

Face au Maroc, dimanche, ce sera une autre opposition que le Canada en face.

C’est une équipe totalement différente, d’une autre confédération. C’est la particularité du Mondial. Les Marocains ont fait un bon match face à la Croatie et peuvent nous poser problème. Mais on s’est préparé à les affronter en jouant l’Égypte, une équipe avec un bon bloc, qui presse haut et qui a des joueurs exceptionnels en un contre un. Ce n’est pas l’inconnu.

On n’avait plus vu Leander Dendoncker être titularisé depuis le match face à la Pologne en juin. Cela veut dire que vous cherchez encore votre meilleur trio défensif ?

Leander a mis un peu de temps à s’installer dans son nouveau club, Aston Villa, et nous l’avons soutenu même quand il jouait moins. Il est calme, expérimenté et comprend ce qu’il doit faire. Il a été intéressant défensivement. C’est un joueur qui fait partie du groupe depuis plusieurs années. Il était tout à fait prêt à commencer ce match de Coupe du monde.

Parlons un peu de positif: Eden Hazard nous a laissé une bonne impression.

À moi aussi. Techniquement, il a livré une belle prestation. Quand il reçoit la balle, le jeu se calme et l’équipe gagne en contrôle. Je suis content car physiquement, il a répondu présent malgré le manque de rythme des deux dernières années. Il a toujours été loyal et je suis fier de voir qu’il a commencé la Coupe du monde de cette manière.

La montée d’Onana, à la pause, a fait du bien. Peut-il commencer face au Maroc ?

Amadou a un profil totalement différent de celui des autres médians. Sa montée au jeu a fait du bien. Il a montré pourquoi il méritait d’être dans l’équipe et dans la sélection. C’est un joueur important et il entre évidemment en ligne de compte pour dimanche.

Pour terminer, pourriez-vous revenir à un système à quatre dans les prochains matchs ?

Oui. On l’a fait contre le Japon et le Brésil en 2018. Cela dépend du match et de la manière dont on veut défendre. L’important est d’avoir une structure. L’équipe est très flexible tactiquement, peu importe le nombre de défenseurs.