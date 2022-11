« L’amour gagne toujours » : Batshuayi délivre un message rempli de sens après son but dans la victoire contre le Canada

Voici quelques jours que la polémique des brassards anime les débats autour du Mondial au Qatar. En plus du fait de "ne pas pouvoir" porter le brassard One Love pour donner du soutien à la communauté LGBT +, même si certains dirigeants l’ont quand même fait, comme notre ministre des affaires étrangères, les Belges ont été pris pour cible à cause (ou grâce) à leur maillot extérieur en collaboration avec la Tomorrowland et de leur maillot d’entraînement. Le mot "Love" étant inscrit dans le col, les Qataris ont peut-être vu ça comme une provocation et la FIFA a empêché la Belgique de porter ce maillot avec l’inscription.