Eden Hazard évoque la polémique du brassard à la Coupe du Monde 2022: ses propos maladroits font jaser

Le problème vient plus tard, le journaliste lui pose une deuxième question à propos de l’action qu’ont faite les Allemands avant leur défaite contre le Japon. Réponse, sur le ton de l’humour, du n°10 : " Oui mais après, ils ont perdu le match. Ils auraient mieux fait de ne pas le faire et de gagner. On est là pour jouer au foot, je ne suis pas ici pour faire passer un message politique, des gens sont mieux placés pour ça. On veut être concentrés sur le football ". Si, à l’écoute, on comprend directement qu’Eden tente par là de nous faire une petite blague dont il a le secret ( écoutez ici par vous-même ), à l’écrit, c’est bien moins passé. Ses propos ont été repris par plusieurs médias sports sur leurs sites internet ou leurs réseaux sociaux et ceux-ci sont parfois très mal passés.