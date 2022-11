Coupe du monde 2022 : voici la vidéo où Hadja Lahbib interpelle Gianni Infantino pour lui montrer son brassard « One Love »

Dans les tribunes, on a pu l’apercevoir en pleine discussion animée avec le président de la FIFA Gianni Infantino, munie du "fameux" brassard "One Love" autour du bras, telle sa consœur allemande. Un brassard qui avait été refusé aux Diables et à d’autres sélections nationales.

Une image qui a fait couleur beaucoup d’encre. Une équipe de télévision allemande a immortalisé le moment où l’ancienne présentatrice du JT de la RTBF interpelle Gianni Infantino. Ni une ni deux, Hadja Lahbib a tout simplement "tapoté" l’épaule du boss de la FIFA pour attirer son attention. Insolite !