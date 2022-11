Roberto Martinez: "C'était notre pire match, mais on l'a gagné"

La Belgique a affiché un visage peu réjouissant pour la suite du tournoi, et au moins tout le monde était d’accord avec cela. "Ce n’était pas un bon match, a commenté Kevin De Bruyne. On n’a pas bien construit le jeu, ni trouvé les bons espaces." Le joueur de City disait toutefois : "On sait ce qu’on doit changer."

Roberto Martinez va prendre le temps d’étudier ce qui n’a pas été, mais il refusait l’idée selon laquelle c’était le pire match de son équipe en grand tournoi. "Si on regarde d’un point de vue technique, c’était le pire match, oui. Mais il ne faut pas oublier qu’on a gagné, on a pu compter sur un bon gardien et les remplaçants, Meunier et Onana, ont apporté plus au niveau de la densité physique."

Le sélectionneur voulait aussi mettre en avant la prestation du Canada. Pour mieux évacuer les doutes sur la Belgique ? "On a rendu le match facile pour le Canada et on va profiter des trois prochains jours pour travailler ce qui n’a pas été."

Pour Thibaut Courtois, la surprise est venue, aussi, du comportement des Canadiens : "On savait qu’ils allaient presser haut, mais pas autant, et nous avons eu du mal à sortir de leur pressing. On était parfois loin de l’homme alors qu’eux étaient proches. Nous n’avons jamais réussi à être calmes et à trouver les espaces."

« Il n’y avait pas de joie dans le vestiaire »

Amadou Onana résumait, finalement, le sentiment général : "Il n’y avait pas de joie dans le vestiaire…" Eden Hazard assurait que l’équipe avait poussé un gros ouf de soulagement. "On n’était peut-être pas prêt, même si on avait été prévenu, a commenté le capitaine. On a laissé trop d’occasions, mais on a pu compter sur un grand gardien."

Le plus surprenant a été cette phrase, aussi, de Hazard : "On n’était pas présent dans les duels. Avec le ballon, on avait peur ce qu’on peut comprendre pour un premier match de Coupe du monde." Ils étaient quand même quelques-uns à avoir disputé deux Coupes du monde, déjà, au coup d’envoi… Finalement, "on va retenir qu’on a pris trois points", a conclu Hazard.