Les onzes probables de la Belgique et du Canada passés au crible par Alex Teklak et Olivier Renard

Jan Vertonghen. On sait ce qu’il sait faire et surtout ce qu’il ne sait plus faire. Le fait qu’il ait rejoué contre l’Égypte est rassurant pour Martinez. Reste à voir comment son corps va réagir. Il sera aussi intéressant de voir qui va doubler le flanc avec lui, car il ne sait plus régler les choses tout seul.

Toby Alderweireld. Sa qualité de passe est un gros atout. Ses diagonales de la droite vers la gauche sont du pain béni pour le secteur offensif. Reste à voir, comme pour Vertonghen, comment il gérera les espaces dans son dos. Ce ne sont plus des défenseurs capables de se retourner rapidement. Il faudra peut-être jouer plus bas pour réduire l’espace dans leur dos.

Zeno Debast. Il doit désormais jouer pour faire partie intégrante de l’équipe et non plus pour montrer sa valeur. Il a de l’audace et gère bien la pression. Par contre, il doit mieux sentir quand s’infiltrer et dribbler pour créer le décalage et quand ne pas le faire. Si c’est systématique, ce n’est plus une surprise et cela peut poser des problèmes.

Yannick Carrasco. Je l’aime beaucoup et je l’ai toujours défendu, même quand il était moins bon. Ses repositionnements défensifs sont ce qu’ils sont, mais il faut l’accepter en voyant ce qu’il apporte offensivement. Il a toujours eu une mentalité exemplaire et j’espère qu’il fera taire les critiques.

Youri Tielemans. Il a le statut, la légitimité et l’expérience pour ce poste. Il joue de manière plus décomplexée qu’un Vanaken. Sa frappe à distance est aussi un atout. Il lui manque peut-être quelque chose dans le combat physique pur. À terme, il pourrait y avoir match entre lui et Onana qui est naturellement plus physique mais qu’il ne faut pas cramer.

Axel Witsel. Le modérateur du jeu et il a ajouté une corde à son arc en jouant défenseur central à Madrid. C’est rassurant de se dire qu’il peut dépanner à ce poste, même 15 minutes, si les circonstances l’obligent. Il aura un rôle important devant la défense et devra apporter un certain équilibre à l’équipe.

Timothy Castagne. C’est une valeur sûre qui aura parfois une note de 6,5 sur 10, parfois un 8 sur 10, mais jamais un 4 sur 10. Un défenseur mobile, rapide, adroit et à l’aise pour se retourner quand il doit défendre. En Angleterre, il s’est bien amélioré dans son body impact et est plus à l’aise offensivement. Il n’y a jamais de mauvaise surprise avec lui.

Eden Hazard. La grande inconnue. S’il atteint un niveau supérieur à celui qu’il a actuellement, il peut encore faire la différence. Il lui manque sa double accélération, mais il peut amener un vrai plus grâce à son coup d’œil et sa vitesse d’exécution. Il faut juste accepter qu’il peut amener quelque chose dans un style d’un dix à l’ancienne.

Kevin De Bruyne. C’est quand l’équipe n’est pas bien qu’on doit voir la quintessence de son jeu. Il ne doit pas juste être présent quand tout roule et doit aussi parfois se contrôler dans sa manière de montrer son mécontentement. Il est intéressant quand il est dans une position médium, pas à 30 mètres des buts.

Michy Batshuayi. Sa grande force est qu’il ne se prend pas la tête. C’est un attaquant frivole qui a parfois du mal dans le 3-4-2-1 très structuré de la Belgique. Ce n’est pas Lukaku mais on lui demande parfois de faire du Romelu et il se disperse de temps à autre. Ses stats restent incroyables pour un deuxième attaquant qui a toujours été dans l’ombre de Lukaku sans jamais rien dire.

Canada

Milan Borjan. C’est le leader du groupe, il a une très grosse personnalité. Il est capable du meilleur comme du pire, c’est-à-dire qu’une erreur, avec lui, peut devenir une grosse erreur. Son jeu au pied est son point faible.

Alistair Johnstone. Il joue à droite en club, donc il saura couvrir Buchanan sur les montées. Il est incroyablement pro, un vrai soldat. Il est agressif sur l’homme et peut amener de bons centres, aussi. Il a marqué quatre buts et a délivré quatre passes décisives avec Montréal.

Steven Vitoria. Le profil européen de la défense. La vitesse n’est pas son point fort, mais il a un très bon jeu de tête. C’est un garçon capable de casser les lignes, très intelligent. Il peut aussi avoir un côté roublard, pour gagner du temps.

Kamal Miller. Il a une très bonne relance, balle au pied il sait bien sortir. Il n’est pas grand pour un défenseur central (il mesure 1m83), mais il a un bon timing. Il doit faire attention quand il s’enflamme.

Tajon Buchanan. Il a une force de percussion qui peut faire mal, avec un volume de jeu important. Sa vitesse pourrait mettre en difficulté le côté gauche de la défense belge, surtout s’il est bien couvert par Johnstone.

Atiba Hutchinson. C’est un pur numéro 6. Il a 39 ans, mais il court comme s’il en avait 31 ou 32. Physiquement, il est toujours bien présent. Il a toutefois été perturbé par les blessures, et n’a quasiment pas joué cette saison.

Stephen Eustaquio. C’est un petit gabarit avec une vraie qualité technique, car il en faut pour s’imposer à Porto comme il l’a fait. Sa qualité de passe transversale est à surveiller.

Sam Adekugbe. Il a un gros volume de course, il est capable de faire toute la ligne. Il a une bonne agressivité, et de la vitesse. Avec lui, il n’y a pas de surprise, on sait ce qu’il fait. Il monte, il aide, il se replace.

Jonathan David. Il a planté un paquet de buts, et il est capable de marquer dans toutes les situations. Quand tu inscris en moyenne quinze buts entre 20 et 22 ans, cela dit quelque chose de ton talent.

Cyle Larin. C’est un autre profil que David et Davies, même s’il peut jouer sur un côté. Il évolue plus en pointe. C’est le meilleur buteur de l’histoire de la sélection (25 buts).

Alphonso Davies. Un des meilleurs joueurs de l’équipe, sinon le meilleur. C’est la star, mais il doit être un joueur d’équipe avec la sélection. Sa vitesse peut faire mal à la défense belge.