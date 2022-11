La Belgique invaincue en groupe de Coupe du monde depuis 1994, mais Roberto Martinez se méfie du Canada

Personne ne fait mieux dans le monde. Juste les Pays-Bas qui font aussi bien. Avec un dernier revers en groupe de Coupe du monde, aussi en 1994. Contre… les Diables, avec ce but inoubliable de Philippe Albert. Toutes les autres grandes nations ont perdu entre-temps. De l’Argentine, mardi contre des Saoudiens décidément accrocheurs, au Brésil, en 1998 face à la Norvège.

La crainte de l’enthousiasme canadien

Ce record mondial n’est pas anodin. Surtout si l’on tient compte des deux derniers tournois où les Diables ont tout gagné (6 victoires en poules en 6 matchs). "Une Coupe du monde, c’est deux compétitions en une, explique Roberto Martinez. La première commence maintenant pour la Belgique et se terminera au soir du troisième match face aux Croates. La seconde débutera après, si on se qualifie." Bref, les poules amènent toujours des surprises. Des bonnes et des mauvaises. Le coach fédéral n’a pas envie d’être rangé dans les flops de 2022.

Mercredi, à Al Rayyan (la banlieue de Doha), ce sera le Canada face aux spécialistes belges. Comme en 2018 (Panama), les Diables débutent face à l’équipe la plus faible sur papier. Que ce soit au classement FIFA (41e) ou au métier (première qualification depuis 1986). Martinez ne voit pas ça comme un cadeau. "Les joueurs canadiens disputeront tous leur premier Mondial, sans pression et avec l’idée d’en profiter. C’est dangereux pour nous. On doit retenir les leçons du Panama il y a quatre ans. On avait souffert face à l’enthousiasme avant de reprendre le dessus (NDLR : 3-0, premier but à la 47e) . J’ai un gros respect pour cette équipe canadienne qui a fini première des qualifications dans sa zone. La génération est très bonne et joue selon des principes clairs, avec beaucoup de dynamisme et de volonté de profiter des grands espaces."

Un plan parfait et un rêve statistique

Du respect, oui. De la peur, non. Le Canada doit surtout être une rampe de lancement idéale pour une équipe belge, qui manque de soutien populaire en son Royaume. Même s’il est difficile de faire des pronostics dans ce tournoi qatari, les Diables peuvent miser sur un plan idéal dans ce groupe difficile. D’abord battre les Canadiens et miser sur un succès des Croates contre le Maroc. Ce qui mettrait déjà les Lions de l’Atlas dos au mur avant de défier les Diables dimanche. Et créerait des espaces dont les attaquants belges raffolent. Avec deux succès, la qualification serait déjà en poche, avant même d’affronter la Croatie.

En se projetant un peu plus encore, ce scénario pourrait même permettre à la Belgique de "choisir" son chemin pour le reste du tournoi, ce que Martinez appelle "la seconde compétition". En 2018, les Diables avaient opté pour la voie la plus dure en battant l’Angleterre lors d’un troisième match pour du beurre. Avec un groupe où on retrouve l’Allemagne et l’Espagne en miroir pour les huitièmes de finale, ce serait un luxe appréciable d’opter pour l’adversaire qui nous offrira les meilleures chances.

On voit trop loin ? Un peu, mais les Suisses font bien pire. Nos confrères du Temps ont mis en perspective le classement FIFA sur les six dernières Coupes du monde, celles disputées à 32. La moitié du temps (2002, 2010 et 2014), c’est le n°2 mondial qui a soulevé le plus beau trophée du football. Et qui occupe le deuxième rang au ranking avant le tournoi qatari ? La Belgique, bien sûr. Le numéro un mondial, lui, n’a jamais remporté ce Mondial gonflé à 32. Sale nouvelle pour les Brésiliens, présents en nombre à Doha et encore plus confiants depuis la défaite argentine mardi.

Avec Hazard, Vertonghen et peu de Belges

Dans un stade Ahmad-ben-Ali que les Diables découvriront seulement quelques minutes avant le coup d’envoi (le dernier entraînement a eu lieu au camp de base habituel), Martinez s’appuiera sur du classique. Notamment Jan Vertonghen et Eden Hazard, malgré les critiques. "Les deux joueurs seront au coup d’envoi. Mais avec cinq changements autorisés, il ne faut pas seulement voir le onze de base. Tous les joueurs sont concernés. Et tout le monde doit se battre pour sa place. C’est aussi valable pour Eden."

Beaucoup de supporters auraient voulu voir du changement. Mais pas de crainte de sifflets belges contre les Diables mercredi. On n’attend pas beaucoup plus que 500 compatriotes, dont seulement 134 via la filière officielle. Petite consolation quand même: il n’y aura pas des masses de Canadiens non plus. Un bon millier, tout au plus.