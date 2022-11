Déborah Panzokou, épouse de Thomas Meunier: «Le masque, on l’a obligé à le porter»

C’est son quatrième grand tournoi et c’est celui pour lequel son absence est la plus difficile à gérer. Déjà parce que c’est moins évident de se rendre là-bas qu’en France ou en Russie. Et parce que les enfants arrivent dans un âge un peu plus rebelle. Il a quand même été souvent absent ces derniers temps et le plus petit le réclame sans arrêt. En plus, à force d’entendre souvent son nom, il l’appelle Thomas Meunier plutôt que papa… J’irai là-bas ce week-end, pour Belgique – Maroc. Juste un aller-retour, avec le deuxième de nos enfants. Pour le plus grand, c’est compliqué avec l’école et le dernier est encore fort jeune pour voyager. Pour la suite, on verra en fonction de l’évolution du tournoi. En attendant, on se contacte tous les jours. Plusieurs fois par jour, même. Il appelle sans arrêt, dès qu’il a du temps libre. C’est presque du harcèlement (rires). En fin de journée, je ne sais plus trop quoi lui raconter…

Si je suis pessimiste comme beaucoup de supporters belges ? Non. En fait, ça me dérange quand les gens flinguent leur propre équipe avant même que tout ait commencé. Je préfère y croire et me dire qu’il y a tellement de surprises dans un Mondial. On peut s’attendre à tout. Je ne regarderai pas toutes les rencontres, mais une bonne partie quand même. Quand j’étais enfant, à la maison, mon père regardait sans cesse du foot ; j’ai été baignée là-dedans. Et au contact de Thomas, la passion s’est développée. À tel point que parfois, c’est moi qui lui propose de regarder un match alors qu’il ne l’avait pas prévu. Ou qui lui précise le nom ou la nationalité d’un joueur parce qu’il ne s’en souvient plus. On parie souvent dans ces cas-là d’ailleurs. Je crois que c’est tout de même plus gai pour lui d’être marié avec quelqu’un qui aime le foot. "