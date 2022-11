Bonne nouvelle: les Diables vont finalement pouvoir jouer avec leur maillot extérieur à la Coupe du monde 2022

Ce lundi, sept sélections européennes, dont la Belgique, ont renoncé à porter un brassard "One Love" en soutien à la communauté LGBTQ +. Les Diables rouges ont cédé aux pressions de la FIFA, qui menaçait les équipes de "sanctions sportives" en cas de non-respect des règles. Quelques heures plus tard, on apprenait également que notre sélection s’était vue interdire de porter son maillot blanc extérieur, en raison de l’inscription "Love" qui figure dans le col. Le survêtement d’échauffement coloré des Diables est également menacé, cette fois-ci pour des raisons de marketing. La FIFA estime en effet que la fédération belge fait secrètement la publicité du festival Tomorrowland, avec qui la fédération a développé le maillot.