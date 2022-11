7 sélections européennes, dont la Belgique et les Pays-Bas, renoncent au brassard inclusif «One Love» pendant la Coupe du monde au Qatar

"La FIFA a été très claire, elle imposera des sanctions sportives si nos capitaines portent les brassards sur le terrain. En tant que fédérations nationales, nous ne pouvons pas demander à nos joueurs de risquer des sanctions sportives, y compris des cartons jaunes", ont écrit ces sept fédérations.

L'Angleterre, le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse ont donc renoncé à ce que leur capitaine respectif encoure un carton jaune en raison de ce brassard inclusif, tout en se disant "frustrés" par l'inflexibilité de la FIFA.

"Nous allons nous pencher sur notre relation avec la FIFA"

Le capitaine des Pays-Bas Virgil van Dijk ne portera pas le brassard inclusif One Love lundi face au Sénégal lors du premier match des Néerlandais à la Coupe du monde, a indiqué lundi la fédération néerlandaise de football (KNVB). Celle-ci justifie son choix par les menaces de la FIFA, la fédération internationale de football, qui a indiqué que le joueur portant ce brassard écoperait d’une carte jaune.

"Aujourd’hui, quelques heures avant le match, la FIFA nous a (officiellement) fait savoir que le capitaine recevra une carte jaune s’il porte le brassard One Love", indique la fédération néerlandaise sur son site internet. "Nous regrettons qu’il ne soit pas possible de trouver ensemble une solution raisonnable. Nous soutenons le message One Love et continuons à le promouvoir mais notre première priorité dans ce Mondial est de gagner des matches. Et nous ne voulons pas que le capitaine commence la rencontre en recevant une carte jaune. Comme déjà annoncé, la KNVB aurait payé une éventuelle amende mais le fait que la FIFA veuille nous sanctionner sur le terrain est sans précédent. Cela va à l’encontre de l’esprit même du sport qui relie des millions de personnes. Dans un avenir proche, nous allons nous pencher sur notre relation avec la FIFA avec les autres pays concernés", conclut le communiqué de la fédération néerlandaise.

Plusieurs sélections européennes (la Belgique, les Pays-Bas, l’Angleterre, le Danemark, l’Allemagne, la France, la Suisse, la Norvège, la Suède et le pays de Galles) avaient porté ce brassard lors des rencontres de Ligue des Nations (une compétition de l’UEFA) en septembre et avaient alors annoncé leur intention de le porter durant le Mondial, comme signe en faveur de la diversité et de l’égalité.

Eden Hazard l'avait encore porté vendredi pour le match amical face à l’Egypte disputé au Koweït.