Le roi Philippe en coach des Diables rouges avant le Mondial 2022: les coulisses du buzz

De la composition de l’équipe belge à la tactique à privilégier, le Roi s’est visiblement prêté de bonne grâce à cet incroyable coup de com’.

D’après les informations recueillies par RTL-TVI, le projet serait né il y a un mois, lorsque le service communication du Palais royal a contacté l’Union belge de football pour préparer la venue du Roi au centre d’entraînement de Tubize, le 14 novembre. Avec, dans leur esprit déjà, la possibilité de soutenir les Diables rouges d’une façon humoristique.

"J’ai écrit un petit scénario décalé et, à ma surprise, ils (les membres du Palais royal, NDLR) ont accepté", se souvient Daf Van Campenhout, le responsable des contenus publiés par l’Union belge de football.

Accepté par le Souverain le lundi 7 novembre, le court-métrage est enregistré le jeudi 10 novembre au palais royal où le bureau du Roi, un peu stressé par le tournage, est notamment réaménagé.

Le 14 novembre, le second volet du clip est mis en boîte à Tubize, juste après le dernier entraînement des Diables rouges sur le sol belge. En 15 minutes, l’affaire est dans le sac.

"Quand on a fait le tournage, on savait qu’on avait de l’or dans les mains et que ça allait faire un carton", résume Manu Leroy, le directeur marketing de l’Union belge de football.

Montée dans la nuit du 14 au 15 novembre, la vidéo est publiée le jour de la Fête du Roi. Avec le succès qu’on lui connaît.

D’après RTL-TVI, le Souverain a beaucoup apprécié le résultat final.