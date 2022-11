Les Diables ont tiré les conclusions de la défaite en Égypte : "On peut encore jouer le match parfait face au Canada"

Timothy Castagne les détaillait. "Il y a deux ou trois petites choses qui ont posé souci durant le match et il faut les régler, expliquait le latéral belge, qui n’a pas été à son meilleur niveau. Je pointerais d’abord la communication. On doit plus parler. Cela a pas mal manqué durant le match. Pour le reste, il y a des positionnements qui doivent être mieux effectués. On n’était pas toujours au bon endroit et ça concerne un peu tout le monde. Cela pose souci quand la moitié de l’équipe ne respecte pas sa position."

Est-ce cela, le débriefing que Roberto Martinez a fait de la rencontre ? Pas forcément. Car au moment où Castagne s’est présenté devant la presse, vendredi, le sélectionneur fédéral n’avait pas encore parlé à ses joueurs. "Il nous avait montré son mécontentement à la mi-temps du match mais depuis lors, il nous laisse cogiter seuls ou en groupe." Pour que les Diables trouvent les réponses par eux-mêmes et puissent s’autocorriger si cela se reproduit.

Un capital confiance qui n’a pas été entamé

Mais il ne faut pas non plus voir le tableau tout en noir. Tout n’a pas été mauvais face à l’Égypte. "On a offert le premier but à l’adversaire sur un mauvais contrôle de Kevin (De Bruyne), ce qui peut toujours arriver, mais pour le reste, les Égyptiens n’ont eu qu’une occasion", indiquait Hans Vanaken, remplacé à la pause après avoir été trop discret. Selon le Brugeois, il est faux d’écrire que le capital confiance des Diables a été entamé par ce match de préparation loupé. "On a une équipe qui se connaît depuis longtemps, avec le même entraîneur et les mêmes principes de jeu. Parfois, il faut faire quelques ajustements au niveau des lignes de course. On peut encore jouer le match parfait face au Canada."

Le Canada, un adversaire dont les deux Diables se méfient. "Les Canadiens ont fait du bon boulot en qualification et on ne peut pas les prendre à la légère, sinon on ne gagnera pas. On sait qu’ils seront motivés et qu’ils ont pas mal de bons joueurs, comme Jonathan David", termine Castagne, qui a une revanche à prendre sur un grand tournoi après avoir quitté l’Euro 2021 après le premier match suite à sa grave blessure au visage. Ce sentiment de revanche, il le partage avec Hans Vanaken qui n’avait joué qu’une petite minute lors de l’Euro et avait été le 24e homme quasiment à chaque match. Les deux hommes ont donc faim.