Coupe du monde 2022: il n’y a pas que sur le terrain que le Qatar a loupé l’ouverture de son Mondial

Spéciale, l’arrivée au stade l’a déjà été. Car il faut bien avouer que lorsqu’on a débarqué aux abords d’une enceinte, qui a des allures de chapiteau géant (il représente en fait une tente traditionnelle utilisée au Qatar) et qu’on y aperçoit d’emblée des dromadaires et des chevaux, on se demande si on n’a pas pris le bus pour le cirque plutôt que pour le stade Al Bayt, situé à une petite heure de route au nord de Doha. Les voiturettes de golf qui amènent les Qataris habillés en habit traditionnel à deux mètres de la porte qui les emmène à l’intérieur du stade, c’est également désarçonnant. Mais il faut l’accepter : cela fait partie de la culture locale. Et ce n’est pas dérangeant. C’est même plutôt marrant, à l’image de la mascotte La’eeb.

La culture qatarie était mise en avant. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Spéciales, certaines règles sur place le sont aussi. Comme le fait de devoir être contrôlé à (au moins) dix reprises pour se rendre à son siège de presse. Comme le fait qu’un seul steward peu dégourdi possède l’appareil permettant de scanner les accréditations des journalistes, même quand la file fait des dizaines de mètres. Ou comme le fait qu’Uber ne peut pas déposer ses clients à moins de quatre kilomètres du stade. Le reste du trajet, certains journalistes français bien connus ont dû le faire à pied, sous 30 degrés. On a bien senti que l’organisation était encore en rodage.

Spécial, c’est aussi un adjectif qui peut définir la cérémonie d’ouverture du Mondial. Le spectacle a duré une demi-heure, juste après que Marcel Desailly a apporté le trophée Jules Rimet. On y a vu tour à tour chanter une femme (c’est important), une star de la K-pop coréenne (Junglook, du groupe BTS) puis un chanteur qatari (Farah Al-Kubaisi). Les hymnes des précédentes coupes du monde ont retenti, symbolisant une certaine continuité avec le passé. En apparence. Car il ne faut pas se leurrer : tout est différent ici. La scène la plus surprenante de la cérémonie a lieu entre l’acteur américain Morgan Freeman et le Youtubeur Ghanim al-Muftah, privé de jambes. Ils ont eu un échange insistant sur le caractère rassembleur de la Coupe du monde, en réponse aux différentes polémiques. Ce fut également le thème du discours de l’émir, le Qatari le plus applaudi de la soirée. "Nous avons investi pour le bien de l’humanité tout entière pour que les gens se rassemblent, peu importe leur ethnie, leur confession, leur religion et leur nationalité", a-t-il précisé dans un discours d’ouverture, dans les deux sens du terme. Puis on l’a vu signer un maillot offert à chaque spectateur avec un marqueur qui ne fonctionnait pas.

L'acteur Morgan Freeman a participé à la cérémonie. ©AFP or licensors

Spécial, c’est encore le terme qui traduit le mieux cette tentative d’introduction en arabe de Gianni Infantino, le président de la FIFA, juste avant le coup d’envoi du match. On a presque entendu les mouches voler. Il n’était pas loin du bide mais ça allait un peu mieux quand il a embrayé en espagnol, pour saluer les Équatoriens, puis en anglais. "Bienvenue à la Coupe du monde, le football unit le monde", était sa phrase de conclusion avant de laisser place au jeu (et au VAR).

Le discours d'Infantino a fait un flop. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Spéciale, c’est enfin la meilleure description de cette ambiance, durant 90 minutes. On était loin de celle d’un stade européen, avec la majorité des 67 000 spectateurs qui était assise, comme au cinéma. Seul un petit kop qatari, arrivé tardivement et installé derrière le goal a fait un peu de bruit. Mais la faiblesse de l’équipe locale l’a vite calmé. Heureusement que les quelques milliers de supporters équatoriens étaient là pour mettre un peu d’ambiance, de temps en temps. Mais on a eu un peu de peine pour eux quand ils ont tenté de lancer une ola à plusieurs reprises. Les Qataris les ont regardés d’un drôle d’œil, l’air de dire "Qu’est-ce que vous faites, là ?". Du moins, ceux qui étaient encore là. Car à la mi-temps, 20 % du stade avait déjà déserté. Et le match s’est terminé dans un stade à moitié vide. Peut-être les Qataris partis en avance avaient-ils envie de fumer (ce qui est interdit dans l’enceinte), de manger (il n’y a que des boissons à l’intérieur du stade), de se réchauffer (la climatisation était un peu trop forte à certains endroits) ou encore d’éviter les embouteillages. Bref, si soucieux de son image, le Qatar s’est offert une première publicité loupée. Il a un mois pour se rattraper.