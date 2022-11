Axel Witsel: « Ce qui compte, c’est de tout donner et ne rien regretter »

"Je maintiens mon idée de jouer l’Euro 2024. Pour la prochaine Coupe du monde, j’aurai 37 ans. Ce n’est pas impossible, ça dépend de plein de choses, mais je ne pense pas que j’y serai. Je pense que cette Coupe du monde-ci est la dernière", a déclaré Axel Witsel dimanche.

"C’est la dernière Coupe du monde pour plusieurs joueurs du groupe", dit encore le milieu de 33 ans. "Nous voulons tout donner et apprécier chaque minute. Quoiqu’il arrive, ce qui compte c’est de tout donner et de ne rien regretter".

L’équipe belge est plus âgée, mais aussi plus expérimentée. "Ça fait six ans qu’on travaille avec le coach, et certains joueurs évoluent ensemble depuis encore plus longtemps. Ça fait un bail qu’on est ensemble. C’est un point à ne pas négliger quand on n’a pas eu le temps de préparer la Coupe du monde, ça peut être un avantage", déclare l’ancien Soulier d’or, qui totalise 127 caps.