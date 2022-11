Le show Carrasco, l’arme Doku, Theate et Openda : il y a aussi eu du positif face à l’Égypte

Mais faut-il dès lors en conclure que la Coupe du monde va être un fiasco et que les Diables vont rentrer à la maison dès la fin du premier tour ? Ce serait une erreur de tomber dans le défaitisme car le match amical (et le terme est important) face à Mohamed Salah et compagnie a aussi apporté quelques enseignements positifs, qui laissent penser que la Belgique est loin d’être à la ramasse. Les voici.

Carrasco est très chaud

Au Koweït, le meilleur Diable sur le terrain était sans conteste Yannick Carrasco. Que ce soit comme piston gauche ou un cran plus haut en fin de rencontre, il a été impressionnant. Le danger venait constamment de son côté et son assist pour Loïs Openda est superbe. Dans cette forme-là, le joueur de l’Atlético est indispensable et sa capacité à évoluer aux deux positions de gauche offre des possibilités tactiques à Roberto Martinez. Si Leandro Trossard (l’autre homme en forme au vu des dernières semaines de Pro League) n’est pas assez fit pour jeudi, Carrasco pourra évoluer en soutien de l’attaquant. Et s’il doit arpenter tout le flanc gauche, il sera prêt aussi.

Carrasco a été le Belge le plus dangereux. ©AFP or licensors

Doku est une arme exceptionnelle en cours de match

En dix grosses minutes, Jérémy Doku a déjà fait taire ceux qui avaient critiqué sa place dans la sélection des 26 malgré ses 210 minutes de jeu toutes compétitions confondues jouées avec Rennes depuis le début de la saison. Entré en jeu à la 82e minute de jeu, il a semé la zizanie dans la défense égyptienne à plusieurs reprises grâce à la dynamite qu’il possède dans les cuisses. On a cru revoir le Doku qui était entré au jeu face à l’Italie. S’il n’a pas (encore ?) le rythme pour commencer une rencontre, il sera une arme prépondérante en fin de rencontre.

Doku a pesé sur la fin de rencontre. ©PDV

Theate a donné des garanties

Il y a quand même eu du positif dans la défense belge avec la prestation d’Arthur Theate, qui a rassuré. Il a joué simple, il a été bon face à Mohamed Salah, il a remporté ses duels et a fait preuve de personnalité. De très bon augure pour la suite. Il a prouvé qu’il avait encore progressé ces derniers mois. Sans faire injure à Debast, mis en difficulté vendredi, on en viendrait presque à regretter que Theate ne soit pas… droitier. Si c’était le cas, il serait assuré d’être titularisé face au Canada avec Alderweireld et Vertonghen à ses côtés. Mais ce dernier est gaucher et Theate aussi. Et l’Anderlechtois est plus expérimenté, ce qui lui laisse une longueur d’avance.

Arthur Theate a rassuré. ©Photo News

Il y a une vraie concurrence entre Batshuayi et Openda

En l’absence de Romelu Lukaku, il serait idiot d’opposer Michy Batshuayi et Loïs Openda. Il faut plutôt se réjouir de voir que la concurrence entre les deux hommes existe. C’est sain pour un groupe et cela les pousse tous les deux vers le haut. Batshuayi n’a pas marqué mais il aurait dû recevoir un penalty et il a touché la barre transversale (même s’il était en position hors-jeu). Il n’a pas fait un mauvais match. Openda, lui, a fait parler sa vitesse et son sens du but dans un contexte de match qui était favorable à ses qualités. Si on se réjouit de revoir Romelu Lukaku, Batsman et le Lensois semblent prêts à faire le job d’ici son retour.