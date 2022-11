En visite chez Vincent Kompany : “Je ne suis pas un génie capable d’improviser en match”

Mais où Vincent Kompany a-t-il atterri ? Burnley est à 1 h 15 de voiture de Manchester, où vit le Prince, bouchons compris. Une bourgade de 75 000 habitants sans grande histoire ni activités, mais dont un tiers de la population squatte les sièges du stade de Turf Moor presque toutes les semaines.

Le rêve de Kompany continue en Angleterre : l’ancien coach d’Anderlecht a été élu entraîneur du mois avec Burnley

“On note toutefois un changement dans le public, sourit Keavy en nous tendant nos billets pour le match. On garde nos habitués, mais de plus en plus de curieux venus d’autres pays viennent à Turf Moor.” Et Alex James, suiveur du club pour Lancs Live, d’ajouter, en blaguant : “Et il y a au moins un Belge par semaine.”

Comment un ancien défenseur peut encaisser autant de buts ?

Merci Vinnie. Et ce n’est pas un euphémisme chez les Clarets. Adulé partout où il est passé, Vincent Kompany est en passe de se transformer en héros à Burnley. “En tant que fan de Manchester City, mon discours ne peut qu’être biaisé, sourit Jo, serveuse dans une salle polyvalente transformée en fan zone avant le match. Mais je peux dire une chose : je préfère que Vinnie reste ici encore longtemps plutôt qu’il rentre à City.”

Ailleurs, on n’entend pas le même son de cloche. “Soyez certain qu’il sera un joueur entraîneur des Citizens”, lance un taximan, brandissant le logo des Sky Blues imprimé sur sa coque de smartphone.

“Kompany est en avance sur tous les objectifs.”

De telles rumeurs existent pour une seule bonne raison : Vincent Kompany a relancé Burnley. “Le club venait de descendre, il était criblé de dette et venait de perdre beaucoup de joueurs, résume Andy Jones, journaliste à The Athletic. Mais depuis son arrivée, Kompany est en avance sur tous les objectifs qui lui ont été fixés. On l’attendait aux alentours du top 6 au moment de la trêve.”

Jason remet d’ailleurs les points sur les "i" dès notre première question. Le quinqua, une pinte à la main et le visage posé sur un écran géant diffusant la visite de Vincent Kompany dans un magasin de maillots rétro, ne voit “aucune obligation à remonter en Premier League cette saison. Kompany est arrivé pour reconstruire l’équipe, mais sans pression. J’aime le football qu’il propose, même si on aurait pu marquer plus de buts vu nos occasions. Et puis, je me demande une chose : comment un ancien défenseur peut laisser son équipe encaisser autant de buts ?”

23 (en 21 journées), pour être précis. “Et principalement sur des ballons aériens parce que Kompany n’a pas pensé à mettre de la taille dans son effectif.” Jason a la critique juste. Sous nos yeux, la défense de Burnley a été transpercée par un long ballon anodin face à Crawley Town, une D4. Le supporter n’en demeure pas moins un rien trop pointilleux, car son équipe est, de loin, la meilleure attaque de la série.

Un virage à 180 degrés

“Ça nous change de Dyche”, lance Peter, sexagénaire et membre d’un duo digne du Muppet Show avec son pote Jack. Ce dernier ajoute : “Tout le monde aime Kompany. Notre équipe joue bien et il a transféré des joueurs talentueux. On en oublie presque qu’il vient de Manchester City. Bah, on s’en fiche, on déteste juste Blackburn.”

L’East Lancashire derby avait lieu quatre jours après notre passage à Turf Moor. Il cristallisait déjà toute l’attention. Les Clarets l’ont facilement emporté 3-0 dans un récital de tout ce que réclame Kompany. Un résumé de la manière dont Vinnie a fait évoluer son équipe.

“En amenant seize recrues d'un coup, nous avons gagné trois mercatos.”

“Il a pris un virage footballistique à 180 degrés par rapport à ce que proposait Sean Dyche, dit Alex James. Le Burnley de Kompany joue au sol, garde le ballon, attaque et reste patient. Les quelques défauts, notamment au niveau défensif, sont gommés – ou du moins masqués – par son jeu en possession. Quand tu as le ballon 75 % du temps, l’adversaire peut difficilement exploiter les failles que tu laisses.”

“Sans travail, je ne suis personne”

Vincent Kompany est arrivé à Turf Moor grâce au jeu qu’il a parfois pu proposer à Anderlecht, mais également grâce à son nom. On nous glisse qu’Alan Pace, le président du club, voulait maintenir un certain standing dans son club.

“Il y a eu des doutes à son arrivée, explique Andy Jones. Pas spécialement liés à ses qualités, mais au club en général. Il était face à un grand défi : faire prendre la mayonnaise dans une équipe qui vient de descendre et qui a vu arriver seize nouveaux joueurs.”

Kompany débute son aventure à Burnley: "Face à Huddersfield, je doute que ce soit déjà parfait"

Kompany reste le même qu’à Anderlecht. Neutre dans ses réponses. “Et parfois un peu en boucle", sourient les suiveurs du club. Son discours, souvent targué de trop peu critique envers lui ou ses joueurs, a pourtant fait grincer des dents au Lotto Park. “Je reste humble et je bosse dur, martèle-t-il. Sans cela, je ne suis personne. Je tiens d’ailleurs à avancer des arguments rationnels à notre réussite actuelle. Nous avons amené beaucoup de recrues. Un tel changement peut être un échec cuisant, mais peut aussi te faire gagner beaucoup de temps, car un bouleversement d’une pareille ampleur peut parfois prendre trois mercatos. Et puis, demander à une équipe qui a toujours évolué en bloc de soudainement se tourner vers l’avant est plus facile que de forcer une équipe offensive à jouer un football défensif.”

Kompany a su fédérer son équipe. ©PA Wire/PA Images

14 heures de boulot par jour

Les débuts de Kompany à Turf Moor n’ont pas été sans rappeler ce qu’il a vécu à Anderlecht. Beaucoup de dominations, mais pas de victoire. Sur ses cinq premiers matchs, il n’a pris que six points avec une seule victoire.

“Burnley dominait tout le match, mais n’arrivait pas à gagner, analyse Andy Jones. Il a réalisé plusieurs nuls sur le score de 1-1 (NdlR : 7 de ses 21 matchs se sont conclus sur ce score) avec des buts encaissés en fin de match.” Et Alex James d’ajouter : “Depuis, son équipe comprend mieux son style et on ne se dit jamais qu’un joueur est perdu sur le terrain.”

Championship: le Process de Kompany déjà au sommet à Burnley

La suite ? Une seule défaite en 18 matchs de Championship et la première place du classement. Sa recette ? L’âge. “Je deviens plus vieux, sourit Kompany. Je n’ai pas de recette secrète. Je bosse dur (NdlR : 14 heures par jour selon certaines sources). Je ne suis pas un de ces génies qui peut commencer à improviser. Ce n’est pas moi. Mon talent est d’être un obsédé du travail et de tirer le maximum d’autres personnes. Je suis arrivé à Burnley en sachant ce que je voulais faire. Si le club veut le faire autrement, d’autres coachs seront mieux placés que moi. J’ai appris que tu dois oser affirmer tes convictions, tout en sachant que tu n’es jamais le seul à avoir raison. Je ne me pose pas trop de questions, je me fie juste à ce que je crois être bon.”