Dries Mertens : "Ma place dans les 26 pour la Coupe du monde ? Je n’ai pas eu peur"

"Le résultat n’est pas bon et le jeu doit être meilleur. On doit s’y employer. Nous devions mieux jouer ce match." Dries Mertens y est allé sans détour après la défaite de son équipe face à l’Égypte (1-2). Monté au jeu à la pause, il n’a pas réussi à faire changer le cours du match. "Et je devais chercher ma respiration après cinq minutes", sourit-il.