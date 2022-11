Ballon connecté, temps additionnel allongé, changement de la "règle Mbappé" et six femmes en noir : voici les nouveautés dans l’arbitrage du Mondial

1. Un ballon connecté pour aider le VAR… et le rendre plus rapide

Pour la première fois, la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu sera utilisée en Coupe du monde. Elle a déjà été utilisée avec succès lors de la Coupe du monde des clubs 2021 et elle est utilisée en Ligue des champions par l’UEFA depuis le début de la saison 2022-2023. "On a constaté qu’avec l’ancien système le temps de décision pour un hors-jeu était de 70 secondes. C’est trop long, admet Johannes Holzmüller, le directeur des innovations en matière d’arbitrage. De plus, les lignes tracées au sol n’étaient pas assez claires. On a donc développé un outil plus rapide, plus précis et dont la visualisation 3D est meilleure. Un capteur ultrasensible (500 données envoyées par seconde) est présent au centre du ballon pour pouvoir établir le moment précis de la passe. Et douze caméras, placées sur les toits des stades, captent toutes les extrémités des joueurs."

La technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu.

2. Mbappé ne pourra plus marquer le même but qu’en finale de Ligue des nations

Vous vous souvenez du but marqué par Mbappé lors de la finale de la Ligue des nations face à l’Espagne ? L’attaquant français était en position hors-jeu mais l’arbitre avait validé le but car le défenseur de la Roja Eric Garcia avait touché le ballon. Les situations de ce genre ont été clarifiées. "On a échangé différentes opinions et on s’est rendu compte que l’interprétation devait mieux respecter l’esprit du jeu, explique Pierluigi Collina, le président de la Commission des arbitres de la Fifa. Désormais, pour que le défenseur soit considéré comme jouant délibérément le ballon, on estime qu’il doit avoir le contrôle de celui-ci." En d’autres termes, une passe en retrait loupée ou un contrôle raté annuleront le hors-jeu. Mais pas une tentative d’interception ou une déviation. Tout reste cependant une question d’interprétation.

3. Le mot d’ordre : protéger les joueurs

Pierluigi Collina a lourdement insisté sur la protection de l’intégrité physique des joueurs. "La première recommandation que nous avons faite à nos arbitres, c’est de protéger la sécurité des joueurs. Les meilleurs footballeurs du monde sont présents et personne ne veut les voir se blesser."

Un tacle appuyé sur le tibia, le mollet et la cheville, un jeu trop dangereux (pied trop haut…) et un coude au visage seront sanctionnés d’un carton rouge. Cette exclusion pourra, au cas par cas, aboutir à un ou plusieurs matchs de suspension.

4. Le temps additionnel sera plus long

Les matchs avec 45 ou 50 minutes de jeu effectif, c’est terminé. "On a donné l’ordre aux arbitres d’être plus attentifs au temps perdu. S’il y a une blessure, la célébration d’un but ou une intervention du VAR, le temps devra être ajouté à la fin de la rencontre. Il ne sera pas anormal de voir des rencontres avec huit, neuf ou dix minutes d’arrêts de jeu", indique Collina.

5. Six femmes parmi les arbitres

On le savait déjà mais c’est nécessaire de le rappeler : six femmes font partie de la Team One, celle des arbitres. Trois arbitres principales, dont la Française Stéphanie Frappart, et trois assistantes dirigeront des rencontres. "Mais on ne les a pas sélectionnées car elles sont des femmes. Ce n’est pas un quota. Elles sont des arbitres comme les autres. C’est le message que je leur ai fait passer", termine Collina.