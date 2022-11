Où ont été formés les Diables rouges qui sont au Qatar pour le Mondial ?

Quelque 9 Diables sont ainsi passés par Anderlecht lors de leur parcours en junior. Si Youri Tielemans est le produit Mauve par excellence, ayant fait toutes ses classes dans la capitale, Romelu Lukaku, Leander Dendoncker, Jeremy Doku, Wout Faes et Zeno Debast ont terminé leur formation à Neerpede. Amadou Onana, Dries Mertens et Michy Batshuayi sont également passés ici.

Genk est le deuxième plus important réservoir belge, avec 7 joueurs formés dans le Limbourg. Deux de nos gardiens, Thibaut Courtois et Koen Casteels, ainsi que Kevin De Bruyne et Leandro Trossard ont terminé leur parcours junior à Genk. Yannick Carrasco, Arthur Theate et Timothy Castagne y ont également évolué avant de terminer leur formation ailleurs.

Troisième de ce podium, le Standard de Liège a terminé le parcours junior d’Arthur Theate, Michy Batshuayi et celui d’Axel Witsel, devenu un joueur emblématique des Rouches entre 2006 et 2011. Thomas Meunier et Lois Openda sont également passés du côté de Liège lors de leur apprentissage.

Le Beerschot, Gand, le FC Bruges, Virton, Tubize, le Lierse, l’Ajax Amsterdam et le RS Braine peuvent également se targuer d’avoir formé au moins 2 futurs Diables rouges.

D’autres clubs ont également vu passer des membres de l’équipe nationale, comme Yannick Carrasco à Monaco, Hans Vanaken à Lommel ou Simon Mignolet à Saint-Trond.

Si l’on se concentre uniquement sur la dernière équipe fréquentée par les joueurs avant de monter en senior, le podium reste inchangé: Anderlecht (6 joueurs formés) arrive devant Genk (4) et le Standard (3).

Bruges, Virton et l’Ajax Amsterdam ont également achevé la formation de deux Diables rouges chacun. Les sept derniers internationaux belges ont choisi Gand, Hoffenheim, Lens, Lille, Lommel United, Monaco et Saint-Trond pour leur dernière saison en junior.

Les Diables rouges affronteront encore l'Égypte en match de préparation ce vendredi, avant d'entrer pleinement dans le tournoi le 23 novembre prochain, face au Canada.