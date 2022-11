Diables rouges - Face à l'Égypte, Eden Hazard doit montrer que c'est toujours lui le boss

Romelu Lukaku, lui, ne jouera certainement pas le premier match, même si sa rééducation progresse bien. Jeudi, il a été aperçu sur le terrain. Michy Batshuayi sera probablement titulaire contre les Canadiens. Mais quid si Loïs Openda casse la baraque contre l’Égypte ? Roberto Martinez va les tester tous les deux ce vendredi au grand stade Al Jaber Al-Ahmad de Koweït City, où l’Égypte jouera un match à domicile.

Le poste qui soulèvera le plus de polémiques sera celui d’Eden Hazard, vu l’état de forme de son concurrent Leandro Trossard. Face à l’Égypte, Trossard ne jouera pas du tout. "Il s’est pris un coup et va reprendre les entraînements ce dimanche", a dévoilé Martinez. "Son début de Coupe du monde ne sera pas en danger. Et comme prévu, Eden va recevoir plus ou moins 60 minutes de jeu, selon l’intensité du match."

Quand un journaliste koweïtien a demandé à Martinez s’il ne devait pas davantage soutenir Hazard, vu sa saison catastrophique au Real Madrid, le coach national n’est pas parvenu à cacher un petit sourire. Comme pour dire que personne d’autre au monde ne soutient Eden comme Martinez le fait. "Eden est notre capitaine, il représente beaucoup pour l’équipe. Il est aussi un être humain, donc, vu son peu de temps de jeu, il n’a pas la même confiance. Mais chez nous il est à la maison, il est très important dans le vestiaire. J’ai vu son sourire. Il est excité à l’idée de jouer ce tournoi. Il a juste besoin de matchs. J’ai hâte de le voir jouer contre l’Égypte. Il s’est bien entraîné, mais on n’a eu que deux séances et demie. Pour moi, un match amical a la valeur de trois séances."

Entre les lignes, on sent que Martinez veut débuter avec Hazard contre le Canada. Malgré ses 12% de temps de jeu au Real Madrid. Malgré la pression que Trossard a mise dans ses interviews. Et malgré le souhait d’une grande partie du public belge, qui est charmé par les sept buts de Trossard en Premier League. Pour éliminer tout doute, Eden devra réaliser une prestation cinq étoiles face à l’Égypte. Il a une opportunité unique de montrer qu’il reste le boss. S’il déçoit comme lors du match aux Pays-Bas, Martinez aura de moins en moins d’arguments pour le mettre au coup d’envoi le 23 novembre.

Selon Martinez, l’équipe qui affrontera l’Égypte ne sera pas nécessairement celle qui défiera le Canada. "N’en tirez pas trop de conclusions", avertissait-il. "Le but est de préparer tout mon groupe au mieux pour le Mondial, en tenant compte du temps de jeu des joueurs lors des quatre dernières semaines. Un des aspects auxquels il faut s’habituer est l’humidité." Une demi-heure plus tard, pendant le dernier entraînement, une grosse drache s’abattait sur le stade national de Koweït City. On se serait cru en Europe occidentale. Ce n’est sans doute pas une telle humidité que Martinez avait en tête.

Eden, lui, ne dira pas non à quelques averses, ce vendredi soir. Plus il y aura d’oxygène dans l’air, plus il aura de l’énergie pour montrer ce qu’il a encore dans le ventre.