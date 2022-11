Carrasco après Belgique-Égypte: « Ça manquait de duels gagnés »

"On a poussé avant le premier but égyptien, on avait le match en main. Malheureusement c’est un peu compliqué pour nous ce soir", a dit Carrasco au micro de la RTBF.

"Personnellement, j’ai tenté de percuter, d’amener du danger et de travailler défensivement."

Le Belge de 29 ans, désormais 60 caps, a estimé que les Diables devront "apprendre de leurs erreurs pour se préparer au Mondial".

"Il faut gagner les deuxièmes ballons afin de jouer plus haut. Ça manquait aussi un peu de duels gagnés. Il fallait se remettre en jambes contre une bonne nation. Il faudra bien écouter les consignes du sélectionneur avant notre premier match contre le Canada", a prévenu Carrasco.