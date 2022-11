Anderlecht ne voulait pas de lui. Mais après des détours via la Turquie et Aston Villa, il est devenu le joueur le plus dangereux de l’Egypte, après Mo Salah. Face aux Belges, il aurait pu marquer à trois reprises, mais finalement il n’a trouvé le chemin des filets qu’une fois. Hélas !, il est devenu impayable pour Anderlecht.

Courtois – 6

Deux très bonnes interventions devant Trezeguet, seul devant lui mais assez décentré, lors des 20 premières minutes. Il n’a rien pu faire sur les deux buts égyptiens.

Debast – 5

Il avait presque donné son premier assist comme Diable, mais Batshuayi a frappé sur la barre. Sur le second but, son positionnement aurait pu être meilleur. Pas toujours très sûr de lui.

Alderweireld – 5,5

L’homme qui – avec Debast – distribuait le jeu en défense en début de partie. En tant que patron de la défense, il ne parvient pas à éviter les ballons dans le dos de la défense.

Theate – 5,5

Il a trop facilement laissé Trezeguet armer son tir en début de match. Pour le reste une prestation correcte face à Salah.

Castagne – 5

Il s’est fait avoir deux fois par Trezeguet, qui s’est démarqué dans son dos, notamment sur le 2-0. Son apport offensif a été plus réduit que celui de Carrasco sur le flanc droit, mais il n’a jamais lâché.

Witsel – 6

Il n’a pas hésité à mettre le pied et physiquement, il a montré qu’il est affûté.

Vanaken – 5

Son début de match était correct, mais ses quelques imprécisions en fin de première mi-temps ne lui ont pas fait gagner de points dans sa concurrence avec Tielemans et Onana.

Carrasco – 7

Le Diable le plus actif du début de la première mi-temps. Il a multiplié les débordements et il a frappé à quelques reprises. Petite rechute, mais c’est lui qui donne le centre pour le 2-1 d’Openda.

De Bruyne – 5

Son rarissime mauvais contrôle – à cause du mauvais état de la pelouse ? – était à la base du 1-0. Pourtant, il était en train de grandir dans le match.

E. Hazard – 5

Tous les regards étaient fixés sur lui, mais il n’a pas su convaincre. Le constat est le même qu’après le match aux Pays-Bas : il ne fait plus d’actions dans la zone de vérité. La seule chose positive : il a tenu le coup 70 minutes.

Batshuayi – 5

Le Michy qu’on connaît : il a à peine eu le ballon, mais il a été dangereux à deux reprises. Il a d’abord envoyé un obus sur le dessous de la barre transversale et il a ensuite provoqué un penalty non sifflé.

Tielemans – 6

Plus impliqué dans les combinaisons que Vanaken, mais pas encore le plus grand Youri.

Mertens – 6

Martinez croit visiblement encore en lui. Il a essayé de se montrer.

Openda – 6,5

Sa première course a failli rapporter un penalty. Il était au bon endroit pour marquer le 2-1.

Vertonghen - 6

Il est visiblement rétabli, c’est la bonne nouvelle du jour.

Martinez – 5

On s’attendait à voir Tielemans ou Onana au poste de Vanaken, mais Martinez aura sans doute eu ses raisons de mettre le Brugeois. Il ne trouve pas de solutions pour les problèmes défensifs.