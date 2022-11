Arthur Theate après Belgique-Égypte: «C’est le prochain match le plus important»

"Ce n’est pas parce que nous perdons ce match que la Belgique devient une mauvaise équipe. Nous nous entraînons bien pour le moment, il faut retirer le positif de ce match et ne pas trop s’occuper du reste", a ajouté Theate, désormais 4 apparitions chez les Diables. "C’est évidemment dommage de ne pas pouvoir gagner mais c’est le prochain match le plus important. On va désormais se concentrer sur le Canada et tenter d’être prêt le plus rapidement possible."

Theate, associé pour la première fois derrière à Toby Alderweireld et Zeno Debast, a regretté le but encaissé dès l’entame de la 2e mi-temps. "On ne peut pas prendre ce but à ce moment-là. Nous avons une semaine pour modifier ça. L’entente derrière a été bonne", a dit le Liégeois, qui estime malgré tout que les automatismes ne sont pas encore tout à fait présents. "Cela ne vient pas comme ça après un match et deux entraînements."

Openda: « Il n’y a pas de doutes »

Malgré son but, Loïs Openda était lui aussi déçu de perdre ce seul match avant le Mondial. "Il faut oublier ce match et se concentrer sur notre préparation", a expliqué le joueur du RC Lens. "Nous avons proposé du bon jeu mais sans parvenir à trouver la solution pour finir nos actions. Nous allons travailler ça."

C’est malgré tout avec une dose de confiance supplémentaire, grâce à son 2e but en 5 matchs avec les Diables, qu’Openda va rejoindre le Qatar. "Je suis content d’avoir pu marquer, cela fait toujours plaisir. Malgré cette défaite, il n’y a pas de doutes à l’intérieur du groupe", a-t-il ponctué.