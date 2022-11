Trossard croit en ses chances lors du Mondial au Qatar : « Je vous assure que je suis prêt »

Seulement voilà, malgré la situation inquiétante de son concurrent Eden Hazard au Real Madrid, l’attaquant de Brighton n’est pas sûr de débuter le premier match des Diables à la Coupe du monde – contre le Canada – en tant que titulaire. À la conférence de presse la plus chaotique de ces dernières années, Trossard n’a pratiquement reçu des questions qu’à ce sujet. Même les Koweïtiens s’intéressaient à sa situation.

Eden Hazard a déclaré que vous méritiez plus que lui d’être dans l’équipe de base.

C’était chouette de l’entendre de sa bouche, mais je n’y attache pas trop d’importance, vu que ce n’est pas lui qui fait les choix. Eden a déjà montré qu’il est un joueur exceptionnel, même quand il ne joue pas au Real. C’est à moi de compliquer les choix du coach.

Les déclarations d’Eden font augmenter vos chances ?

Pas vraiment. C’est au coach de trancher. Et non, je n’en ai pas encore parlé avec lui. Je ne peux rien faire d’autre que d’être prêt pour jouer. Et je vous assure que je suis prêt. Je crois que j’ai mes chances de jouer, mais on verra.

Le coach a déclaré qu’après vos matchs en Premier League, vous devez franchir un prochain palier en marquant des buts dans des grands matchs avec les Diables. Estimez-vous que vous devez encore faire un pas en avant à ce niveau ?

Euh… Je ne vois pas quel pas en avant je devrais encore faire. Il faut que je reçoive l’occasion de jouer des grands matchs en équipe nationale. Ce n’est que si on me donne l’opportunité, que je peux montrer que j’en suis capable. Mais quand on sait marquer à City et à Liverpool, ce sont quand même des clubs du top absolu en Europe ?

Romelu Lukaku sera out pour les premiers matchs. Pouvez-vous dépanner l’équipe en tant que « faux 9 » ?

Certainement. Mais je ne sais pas si le coach me considère comme une alternative à cette position. Ces derniers matchs, j’ai joué à ce poste à Brighton et j’ai montré que je peux y être bon. Peu importe où je joue.

Croyez-vous que ce match contre l’Égypte peut influencer le choix de Martinez ?

Je ne sais pas comment il va jouer vendredi. Je ne sais pas s’il va jouer avec son équipe type ou si ce sera plus un mélange de titulaires et de réservistes. Je suppose qu’il a déjà son onze en tête. Ce match ne changera pas beaucoup.

Mo Salah, votre adversaire ce vendredi, n’est qu’à six buts en Premier League. Cela signifie que vous êtes du même niveau que lui ?

C’est difficile de me comparer avec des joueurs de ce niveau. Lui, il a déjà prouvé pendant des années qu’il sait marquer 20 buts par saison. Moi, j’ai progressé beaucoup ces dernières années. Je veux poursuivre sur ma lancée. Cela a été vite pour moi. Parfois, des amis me rappellent que j’ai joué dans des divisions inférieures il n’y a pas si longtemps.

Sentez-vous que votre statut au sein des Diables a changé depuis vos prestations en Premier League ?

Oui. Mes matchs en Premier League ont généré beaucoup de respect.

Vous vous attendez à un mercato agité, si vous marquez au Mondial comme en Premier League ?

Je ne peux pas y répondre. Je me focalise entièrement sur le Mondial. Puis on verra.

Vous faites toujours le même geste quand vous marquez (il fait semblant de regarder dans des jumelles, un clin d’œil à son fils Thiago, qui a vu cela d’un super-héros sur YouTube). Avez-vous une autre idée en tête après un but à ce Mondial ?

Pas vraiment, mais il faut que je demande à mon fils s’il veut que je fasse autre chose (rires).

Le Roi Philippe vous a même imité dans la vidéo humoristique qui lance la campagne de supporters #DEVILTIME#.

C’était beau à voir. Il était assez à l’aise avec nous.