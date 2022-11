Roberto Martinez, une prolongation qui traîne

Alors que les différents signaux envoyés ces dernières semaines laissaient entendre qu’une éventuelle prolongation était à l’ordre du jour, Jesse De Preter, l’avocat du technicien espagnol, est sorti du bois pour dire, au minimum, une certaine impatience.

“Peter Bossaert a dit son intention de poursuivre avec Roberto, et des discussions ont été engagées en ce sens. Mais, jusqu’à présent, il n’y a pas eu de proposition formelle. Je ne voudrais pas que le public croie que Roberto demande trop d’argent, ou se fait désirer. Je suis d’ailleurs étonné du manque de considération de la fédération pour l’entraîneur le plus titré de l’histoire du football belge. Tout cela pourrait créer une mauvaise ambiance, et un mauvais sujet, alors que la Coupe du monde va commencer. ”

"La question sera abordée après la Coupe du monde"

De Preter, qui assure que “Roberto est concentré sur la Coupe du monde”, souhaite aussi, par cette prise de parole, rappeler que Martinez “n’est pas responsable de cette ambiguïté”. Du côté de l’Union belge, le ton est assez neutre, pas alarmé. Peter Bossaert, le CEO de l’Union belge, assure que les discussions avec Roberto Martinez sont régulières, mais “que la question du contrat sera abordée après la Coupe du monde". "Pour le moment, on est concentrés sur la Coupe du monde”, dit-il.

Jesse De Preter, qui assure être ouvert à des négociations dans les prochains jours, est, lui, dans son rôle. Il met, d’une certaine manière, la pression, comme il l’avait fait en janvier 2020, quand il avait dit que Martinez était “sous-payé depuis quatre ans” et alors que des négociations avaient été entamées pour prolonger avant l’Euro 2020.