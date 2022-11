Loïs Openda en concurrence pour le poste d’attaquant chez les Diables: « Ma vitesse peut être un atout »

On ne sait pas encore ce qu’il faut penser de Loïs Openda dans cette sélection de 26 Diables. Sera-t-il le troisième de la hiérarchie des attaquants derrière Romelu Lukaku et Michy Batshuayi ? Ou pourrait-il brouiller les cartes et viser une place de titulaire vu les soucis physiques du buteur de l’Inter ? "Être dans le groupe, c’est déjà un honneur. Michy est derrière Romelu mais je dois me tenir prêt pour la suite", a répondu, diplomatiquement, l’ambitieux Liégeois.