Un supporter koweïtien intercepté de justesse alors qu’il courait vers les Diables en plein entraînement !

C'est Thomas Vermaelen qui a intercepté l'envahisseur. ©PDV

"Je suis un grand fan de Manchester City depuis plusieurs années et j’adore Kevin. Je voulais juste qu’il me dédicace mon maillot. J’ai d’abord demandé s’il pouvait venir mais on m’a dit non. Alors j’ai tenté de courir vers lui. Dommage de ne pas avoir réussi."

La séance a pu reprendre normalement par la suite.