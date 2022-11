Kevin Mirallas sans langue de bois: «Il faut arrêter avec Roberto Martinez après le Mondial 2022»

« Il a vraiment manqué d’honnêteté »

Il ne le sait pas encore à ce moment-là, mais ce sera le dernier fait d’arme du Liégeois avec les Diables. De certitude absolue, il devient, progressivement, un remplaçant de luxe avant de disparaître totalement des radars sous Roberto Martinez. "Au début, il m’a sélectionné parce qu’il n’avait pas le choix, analyse-t-il avec beaucoup de recul. Je cassais la baraque en club. Mais, vous savez, j’ai su de suite que je n’aurais plus voix au chapitre. Je me souviens très bien du jour où on a appris sa nomination (NDLR: le 3 août 2016). J’allais commencer un amical avec Everton contre Manchester United. Romelu Lukaku est venu m’annoncer la désignation de Martinez. Je lui ai alors dit: ‘Pour moi, avec lui comme coach, l’équipe nationale, c’est bientôt fini…’ Pour vous dire vrai, j’ai tellement été conscient de la chose que j’ai fait mes choix de clubs en fonction de ça ces dernières saisons. Je savais qu’il ne me reprendrait plus. Il a vraiment manqué d’honnêteté à mon endroit. Donc, j’ai pensé un peu plus à moi et à mon confort…"

« Un joueur de foot n’est pas un politicien »

La Coupe du monde, c’est, comme celle de 2018, à la TV que Mirallas va donc la suivre "en regardant un max de matchs car c’est quand même le top mondial…" Car, oui, il va la regarder, lui.

"Comme tout le monde, j’ai entendu le débat, rigole-t-il. Mais ça ne change rien que je la regarde ou pas. Il fallait penser à ne pas l’organiser alors. Maintenant, c’est trop tard. Il faut arrêter de prendre les joueurs en otage. Un joueur de foot n’est pas un politicien. Puis, bon, en Belgique, il y en a déjà assez comme ça, non? (rires) Je vais essayer de voir un maximum de matchs en fonction de ma saison car le championnat chypriote, lui, ne s’arrête pas comme l’a décidé la fédération afin d’éviter une explosion des blessures une fois qu’on reprendra…"

Et comme souvent, Mirallas fait du Mirallas quand on évoque les chances des Diables: il est cash et sans ambages. "Je serai leur premier supporter car ce sont tous des amis là-bas, insiste-t-il. Mais, sincèrement, j’ai peur. La forme n’est pas là chez la plupart d’entre eux. Après, bien sûr, la chance peut intervenir et tout reste possible en football mais il y a bien trop d’inconnues pour aller loin. Passer le premier tour, ça ira, je crois, car le Canada n’a pas l’expérience des grands tournois alors que le Maroc a pas mal changé ces derniers temps. Par contre, la Croatie reste la Croatie en faisant un peu l’inverse de la Belgique: cette équipe n’a fait que progresser depuis 2014. Mais après, si on sort, ce sera un gros morceau. Et là, je pense que ça va coincer…"

« Le souci avec Martinez, c’est qu’il n’y a aucune logique depuis le début dans ses sélections »

Ne comptez pas sur le double meilleur buteur de Grèce pour jouer au vieux con à l’heure d’estimer les chances belges. "À 35 ans, je n’avais plus ma place dans ce noyau, avoue-t-il. À un moment, il faut laisser sa place aux jeunes. Les médians et l’attaque, ça tient la route, mais défensivement, ça va être compliqué. Cela m’a fait sourire, d’ailleurs, quand on a bien tenu jusqu’à la 65e face aux Pays-Bas en Nations League mais une fois que deux flèches devant sont rentrées, on a pris l’eau… Le souci avec Martinez, c’est qu’il n’y a aucune logique depuis le début dans ses sélections. Une fois, c’est place aux jeunes, une autre fois, pas. Doku a joué 220 minutes cette saison, il est là alors que tu ne reprends pas un Lukebakio qui, face aux Pays-Bas, a fait lever le stade à lui seul. Désolé, mais on était bien plus fort en 2018 où tous nos cadres étaient en forme, en feu même…"

Et la suite alors? Avec ou sans Martinez? "Là, il est vraiment temps de changer, insiste Mirallas. S’il faut le garder, c’est comme directeur technique, où il fait du bon boulot, mais pas comme entraîneur. Un Preud’homme pour suivre? Je ne pense pas que ce soit la bonne option. Pour moi, seul un bon étranger ferait l’affaire. Oui, cela coûte de l’argent mais c’est aussi, le top mondial…"