Coupe du monde 2022: Lukaku, Vertonghen et Thorgan Hazard s’entraînent à part, Casteels malade et absent de l’entraînement

Romelu Lukaku, Jan Vertonghen et Thorgan Hazard s’entraîneront individuellement au Koweït mercredi soir, deux jours avant le match de préparation à la Coupe du monde contre l’Egypte, a annoncé la Fédération royale belge de football (RBFA). Le troisième gardien Koen Casteels est malade et doit manquer l’entraînement. Lukaku, 29 ans, n’a fait son retour que fin octobre après avoir été forfait depuis fin août. Lors d’une brève entrée au jeu en Ligue des champions contre le Viktoria Plzen (4-0), "Big Rom" a immédiatement marqué un but. Quelques jours plus tard, l’attaquant a joué plus de 20 minutes lors du match de championnat contre la Sampdoria (victoire 3-0). Cependant, le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique a de nouveau ressenti une douleur à l’ischio-jambier de la cuisse gauche.