Le Canada, premier adversaire des Diables rouges au Mondial: "Notre unité est notre facteur X"

C’est au terme d’un petit stage et d’un partage au Bahreïn (2-2), avec principalement les joueurs de MLS à sa disposition, que le sélectionneur canadien a dû réduire sa liste à 26 noms. "Il y avait plus de 40 joueurs que j’aurais pu choisir", a commenté John Herdman, qui a notamment dû écarter à contrecœur son défenseur central Doneil Henry. "Mais j’ai précisé que ces 26 sélectionnés devaient être frères."

Par ces mots, le boss du premier adversaire des Diables rouges (le 23 novembre) fait écho à sa volonté de créer un groupe soudé. "Je pense que la conviction et l’unité sont notre facteur X dans cette Coupe du monde. Il fallait que ce soit des joueurs qui contribuent, sur qui on puisse compter, et je pense que ce stage l’a montré. On ne sait pas ce qui nous attendra mais chacun d’entre eux devra peut-être jouer et lorsqu’il le fera, il faudra lui faire confiance."

Un accent belge

Victorieuse des qualifications en Amérique du Nord (zone Concacaf) devant le Mexique et les États-Unis, l’équipe canadienne s’est bâti une véritable identité ces dernières années, sous l’impulsion des talents émergents. Dont ceux qui ont traversé l’Atlantique pour porter haut les couleurs rouge et blanc dans les championnats du Vieux Continent. On pense en particulier à ceux qui garnissent l’attaque.

Un ancien Buffalo (Jonathan David), un ex-Genkois (Iké Ugbo) et deux Blauw en Zwart (Tajon Buchana et Cyle Larin) formeront en effet la ligne offensive du Canada, juste devant la star de l’équipe Alphonso Davies qui occupera le couloir gauche. Blessé à la cuisse le week-end dernier, le joueur du Bayern Munich espère être remis à temps pour affronter la Belgique.

"Les médecins m’ont dit que je serai rétabli après deux semaines de convalescence, a précisé le joueur bavarois. Je suis content que ça ne soit pas plus long, je suis vraiment reconnaissant. En général, je me sens bien. Je sais que je serai à 100 % pendant la Coupe du monde et je vais assurément tout donner pour ma sélection nationale."

L’autre bonne nouvelle vient du capitaine Atiba Hutchinson (39 ans), qui a participé mercredi à son premier match de la saison avec le Besiktas, après une longue convalescence suite à une contusion à un os. Le vétéran sera donc de la partie, tout comme les autres joueurs éparpillés en Europe - Stephen Eustachio (FC Porto/Portugal), Liam Millar (FC Bâle/Suisse), Milan Borjan (Étoile Rouge Belgrade/Serbie), David Wotherspoon (St. Johnstone/Écosse) qui rejoindront dès ce lundi le noyau dur des éléments de Major League Soccer déjà présent au Moyen-Orient. Le Canada se testera face au Japon ce jeudi à Dubaï, avant de filer vers le Qatar.